«Анжи» не ведет переговоры с «Газпромом»РИА Новости 08:34

Махачкалинский "Анжи" не ведет переговоры с компанией "Газпром", генеральный директор Абсалутдин Агарагимов написал письмо о финансовых проблемах клуба на имя президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, заявили РИА Новости в пресс-службе команды из Дагестана.

«Анжи» не ведет переговоры с «Газпромом»

Спорт день за днем

Общество Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России «Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.

Политика Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.

Политика Порошенко назвал Зеленского прекрасным актером Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уважает своего соперника во втором туре выборов главы государства Владимира Зеленского как прекрасного актера.

Происшествия СКР уточнил число погибших при обрушении на заводе в Дзержинске Следователи в Дзержинске проводят доследственную проверка по факту обрушения стены цеха завода «Химмаш».

Авто Дизельный седан Audi A8 пополнил модельный ряд в России Номинальный расход топлива у дизельной версии равен 6,6 л/100 км, а ускорение с нуля до ста занимает у неё 6,5 с. Новое поколение седана Audi A8 начало свою карьеру в России в прошлом году с бензиновых модификаций («шестёрка» 3.0 и «восьмёрка» 4.0).

Экономика Российских автомобилистов ждут два новых налога Опубликованная на этой неделе Минфином обновленная редакция проекта закона о внесении неналоговых платежей в бюджет предусматривает два сбора, которые будут включены в Налоговый кодекс.

Экономика Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.

Политика Скабеева высказалась о травле в свой адрес Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.

Экономика ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк.

Политика Трамп уволил главу Секретной службы США Президент США Дональд Трамп уволил главу Секретной службы США (USSS) Рэндольфа Аллеса, 8 апреля передает агентство Reuters.

Армия и оружие Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи Самолёты Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара атаковали единственный действующий аэропорт Триполи, указывается в Twitter оперативного штаба правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

Общество Число браков в России снизилось до минимума с начала века Как пояснила РБК старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Рамиля Хасанова, сейчас браки заключаются среди малочисленных поколений, родившихся в 1990-е годы, поэтому не удивительно, что общий коэффициент брачности снижается и продолжит снижаться в ближайшие годы.

Шоу-бизнес Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.

Происшествия Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей.

Шоу-бизнес Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.

Общество Вильфанд заявил о возвращении морозов в выходные в Москве После 12 апреля ночная температура в столичном регионе может опуститься до отрицательных значений, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Происшествия Часть Калининграда осталась без света "Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.

Политика Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума Президент России Владимир Путин 9 апреля прибудет в Санкт-Петербург, где начал работу пятый международный форум "Арктика - территория диалога".

Авто Новую Hyundai Sonata заметили на тестах в России Седан Hyundai Sonata нового поколения, который уже месяц продается на родине в Южной Корее, готовится к выходу на российский рынок.

Шоу-бизнес Бывшая ведущая «Спокойной ночи, малыши!» рассказала об убийстве сына Бывшая ведущая программ "Время", "Спокойной ночи, малыши !", "Песня года" и "Голубой огонек" призналась, что изуродованное тело ее сына нашли только через месяц после преступления, — под Серпуховом, в поселке Шарапова Охота.

Происшествия Станцию метро «Приморская» закрыли из-за бесхоза В понедельник, 8 апреля, станцию метро "Приморская" закрыли из-за бесхозного предмета на вход и выход.