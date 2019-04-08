«Анжи» не ведет переговоры с «Газпромом»РИА Новости 08:34

Махачкалинский "Анжи" не ведет переговоры с компанией "Газпром", генеральный директор Абсалутдин Агарагимов написал письмо о финансовых проблемах клуба на имя президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, заявили РИА Новости в пресс-службе команды из Дагестана.

«Анжи» не ведет переговоры с «Газпромом»

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