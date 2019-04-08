Футбол

«Анжи» не ведет переговоры с «Газпромом»РИА Новости 08:34

Махачкалинский "Анжи" не ведет переговоры с компанией "Газпром", генеральный директор Абсалутдин Агарагимов написал письмо о финансовых проблемах клуба на имя президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, заявили РИА Новости в пресс-службе команды из Дагестана.
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Президент «Анжи» подтвердил, что клуб ведет переговоры с «Газпромом» о финансовой помощи

Sport24.ru07:14

Теперь Газпром придет и в «Анжи»? Какие еще российские клубы спонсирует энергетическая компания

Спорт день за днем13:52

«Анжи»: «На данный момент речи о переговорах с „Газпромом“ нет»

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В «Анжи» опровергли сообщение о переговорах с Газпромом о финансовой помощи

АиФ Дагестан10:59

В «Анжи» не ведут переговоров с «Газпромом»

Замана09:37

«Анжи» просит помощи у Газпрома

Sport.ru07:44
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Виталий Гогунский развелся с женой

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Общество

Десятая часть жилья на Сахалине признана аварийной

Сообщается, что в 2017 года в регионе было зарегистрировано 128 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья.
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Ростех создает 3D-принтер для печати ракетных двигателей

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Новый спин-офф «Ходячих мертвецов» расскажет о детях апокалипсиса

Обновлено в 13:32
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Неймар навестил Пеле в больнице Парижа

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Политика

Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко

Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:59
Общество

Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста

Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:49
Политика

Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу

В случае военного вторжения в Венесуэлу Болсонару заявил, что сперва обратится к Совету национальной обороны Бразилии и Конгрессу и попросит у них скоординировать действия бразильских властей по этому вопросу.
Обновлено в 19:20
Транспорт

Нарушителей ПДД вычислят по радарам военных

В России водителей начнут штрафовать по данным радаров и регистраторов Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 03:50
Происшествия

У Александра Шестуна забрали все

Обновлено в 10:28
Происшествия

Один человек погиб при обрушении здания цеха в Дзержинске

Один человек погиб в результате обрушения в неэксплуатируемом цехе на территории завода "Дзержинскхиммаш" в городе Дзержинск Нижегородской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 11:26
Космос

Запуски ракет перенесены с космодрома Байконур на Восточный

Два запуска ракет "Союз" с космическими аппаратами компании OneWeb перенесут с космодрома Байконур на космодром Восточный.
Обновлено в 20:20
Экономика

ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты

Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
Обновлено в 12:10
Экономика

ЦБ отметил рекордный отток зарубежных инвестиций из России

На 6,5 миллиардов долларов сократились в 2018 году прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора.
Обновлено в 16:37
Политика

США запретили въезд 16 подданным Саудовской Аравии из-за дела Хашукджи

США запретили въезд в страну 16 подданным Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве в генконсульстве королевства в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 19:47
Политика

Лукашенко назвал победителя выборов на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что во втором туре выборов на Украине победит действующий глава государства Пётр Порошенко.
Обновлено в 10:45
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Экономика

США предложили установить дополнительные пошлины на ряд товаров из ЕС

Управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера в понедельник опубликовало список продукции Евросоюза, на которую могут быть введены пошлины в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
Обновлено в 20:08
Происшествия

Беглов поручил помочь семье женщины, погибшей при прорыве теплотрассы

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился оказать помощь семье женщины, погибшей в ночь на понедельник, 8 апреля, из-за прорыва теплотрассы в Красносельском районе Петербурга.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие

ИГ опубликовало видео с телами российских военных

Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Хоккей

Защитник «Аризоны» Любушкин хочет сыграть за сборную России на ЧМ-2019

Защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин хочет сыграть за сборную России на чемпионате мира, сообщает журналист Катерина Сильверман.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Обновлено в 16:35
Армия и оружие

Российский «Порубщик» получил пробоину

Обновлено в 17:38
Футбол

Гончаренко предостерёг Чалова от ошибки

Рулевой столичного ЦСКА Виктор Гончаренко высоко оценил потенциал лидера команды Фёдора Чалова, а также предостерёг молодого футболиста от возможных ошибок.
Обновлено в 18:14
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено в 17:02
Общество

В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников

"В результате активизации работы служб собственной безопасности правоохранительных органов в 2018 году выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6 % (рост с 956 до 971), СК России – на 38,1 % (с 21 до 29), ФСБ России – более чем в 2 раза (с 17 до 39)", - отмечается в докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:08
Общество

ПФР после перерасчета пенсии доплатил уральцу 370 тыс. рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) в Свердловской области доплатил жителю Туринского района Николаю Васильеву 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие

Аэропорт в Триполи возобновил работу после атаки авиации Хафтара

Международный аэропорт Митига в Триполи возобновил работу после обстрела со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 16:41
Политика

Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика

Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян

Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».
Обновлено в 03:19
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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