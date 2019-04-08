Футбол
«Анжи» не ведет переговоры с «Газпромом»РИА Новости 08:34
Махачкалинский "Анжи" не ведет переговоры с компанией "Газпром", генеральный директор Абсалутдин Агарагимов написал письмо о финансовых проблемах клуба на имя президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, заявили РИА Новости в пресс-службе команды из Дагестана.
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Шоу-бизнес
Виталий Гогунский развелся с женой
Обновлено в 04:00
Общество
Десятая часть жилья на Сахалине признана аварийной
Сообщается, что в 2017 года в регионе было зарегистрировано 128 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья.
Обновлено в 09:47
Технологии
Ростех создает 3D-принтер для печати ракетных двигателей
Обновлено в 16:09
Футбол
Неймар навестил Пеле в больнице Парижа
Обновлено в 20:03
Политика
Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко
Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:59
Общество
Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:49
Политика
Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу
В случае военного вторжения в Венесуэлу Болсонару заявил, что сперва обратится к Совету национальной обороны Бразилии и Конгрессу и попросит у них скоординировать действия бразильских властей по этому вопросу.
Обновлено в 19:20
Транспорт
Нарушителей ПДД вычислят по радарам военных
В России водителей начнут штрафовать по данным радаров и регистраторов Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 03:50
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Обновлено в 10:28
Происшествия
Один человек погиб при обрушении здания цеха в Дзержинске
Один человек погиб в результате обрушения в неэксплуатируемом цехе на территории завода "Дзержинскхиммаш" в городе Дзержинск Нижегородской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 11:26
Космос
Запуски ракет перенесены с космодрома Байконур на Восточный
Два запуска ракет "Союз" с космическими аппаратами компании OneWeb перенесут с космодрома Байконур на космодром Восточный.
Обновлено в 20:20
Экономика
ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты
Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
Обновлено в 12:10
Экономика
ЦБ отметил рекордный отток зарубежных инвестиций из России
На 6,5 миллиардов долларов сократились в 2018 году прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора.
Обновлено в 16:37
Политика
США запретили въезд 16 подданным Саудовской Аравии из-за дела Хашукджи
США запретили въезд в страну 16 подданным Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве в генконсульстве королевства в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 19:47
Политика
Лукашенко назвал победителя выборов на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что во втором туре выборов на Украине победит действующий глава государства Пётр Порошенко.
Обновлено в 10:45
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Экономика
США предложили установить дополнительные пошлины на ряд товаров из ЕС
Управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера в понедельник опубликовало список продукции Евросоюза, на которую могут быть введены пошлины в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
Обновлено в 20:08
Происшествия
Беглов поручил помочь семье женщины, погибшей при прорыве теплотрассы
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился оказать помощь семье женщины, погибшей в ночь на понедельник, 8 апреля, из-за прорыва теплотрассы в Красносельском районе Петербурга.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
ИГ опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Хоккей
Защитник «Аризоны» Любушкин хочет сыграть за сборную России на ЧМ-2019
Защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин хочет сыграть за сборную России на чемпионате мира, сообщает журналист Катерина Сильверман.
Обновлено в 14:55
Армия и оружие
Российский «Порубщик» получил пробоину
Обновлено в 17:38
Футбол
Гончаренко предостерёг Чалова от ошибки
Рулевой столичного ЦСКА Виктор Гончаренко высоко оценил потенциал лидера команды Фёдора Чалова, а также предостерёг молодого футболиста от возможных ошибок.
Обновлено в 18:14
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено в 17:02
Общество
В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников
"В результате активизации работы служб собственной безопасности правоохранительных органов в 2018 году выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6 % (рост с 956 до 971), СК России – на 38,1 % (с 21 до 29), ФСБ России – более чем в 2 раза (с 17 до 39)", - отмечается в докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:08
Общество
ПФР после перерасчета пенсии доплатил уральцу 370 тыс. рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) в Свердловской области доплатил жителю Туринского района Николаю Васильеву 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
Аэропорт в Триполи возобновил работу после атаки авиации Хафтара
Международный аэропорт Митига в Триполи возобновил работу после обстрела со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 16:41
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика
Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян
Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».
Обновлено в 03:19