Футбол
«Анжи» не ведет переговоры с «Газпромом»РИА Новости 08:34
Махачкалинский "Анжи" не ведет переговоры с компанией "Газпром", генеральный директор Абсалутдин Агарагимов написал письмо о финансовых проблемах клуба на имя президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, заявили РИА Новости в пресс-службе команды из Дагестана.
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Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Прокуратура из-за пожара проверит качество строительства конгресс-холла в Челябинске
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено в 13:11
Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено в 23:25
Общество
Рязанцев предупредили о фальсифицированной икре
Рязанцев предупредили о фальсифицированной икре. Об этом информирует сайт управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
Обновлено вчера в 09:31
Общество
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 21:53
Космос
Уфолог обнаружил на снимках Марса древний саркофаг
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на новых снимках Марса древний саркофаг, который мог принадлежать внеземным цивилизациям.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео
Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»
Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено вчера в 04:11
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Происшествия
На туристической базе в Приамурье медведь напал на женщину
Женщина, пострадавшая при нападении медведя на туристической базе в Приамурье, находится в тяжелом состоянии в реанимации Амурской областной клинической больницы, ей ампутировали левую руку.
Обновлено в 22:59
Шоу-бизнес
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Авто
Автомобили Ravon вернутся в Россию
Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.
Обновлено в 01:48
Происшествия
В Уфе самолет вынужденно сел из-за приступа эпилепсии у пассажирки
Самолёт, летевший из Москвы в Новосибирск, вынужденно сел в Уфе из-за плохого самочувствия пассажирки, у которой предположительно случился эпилептический приступ, сообщили в уфимском аэропорту.
Обновлено в 23:34
Армия и оружие
Появилось видео воздушной атаки на аэропорт Триполи
Обновлено в 15:36
Общество
Будущий ребенок Меган Маркл установил рекорд
В Великобритании зафиксировано рекордное количество ставок на пол, дату рождения и имя будущего ребенка герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри.
Обновлено в 08:51
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
Представитель администрации США высокого ранга во время телефонного брифинга напомнила, что американские власти могут ввести санкции в отношении стран, покупающих иностранное оружие, в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).
Обновлено в 21:25
Общество
Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога
Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Экономика
Начальная цена лота на крабовых аукционах составит 300-400 млн рублей
Ранее Шестаков сообщал о том, что Росрыболовство оценивает в 50 млрд рублей объем инвестиций, которые поступят в бюджет России в рамках исполнения победителями аукционов по добыче крабов обязательств по строительству судов-краболовов.
Обновлено в 10:23
Общество
Режиссера Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына
Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.
Обновлено в 18:59
Авто
Компания Honda в 2021 году свернёт производство в Европе
Honda вышла на рынок Турции в 1992-м, а завод в городе Гебзе, провинция Коджаэли, мощностью 50 000 машин в год заработал в 1996-м.
Обновлено в 12:27
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк.
Обновлено в 13:44
Космос
Два запуска спутников перенесли с Байконура на Восточный
Девять запусков ракет "Союз" с космическими аппаратами OneWeb будут проведены с космодрома Байконур, восемь - с космодрома Восточный.
Обновлено в 22:39
Экономика
Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей
Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.
Обновлено в 18:44
Происшествия
В Китае десять человек оказались под снегом после схода лавины
На северо-западе Китая в понедельник сошла лавина, погребя под собой десять человек.
Обновлено в 23:27
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Общество
Актриса Эллисон Мэк признала, что вербовала женщин в секс-культ
Мэк за деньги заманивала в секту женщин, которых потом эксплуатировали в качестве секс-рабынь.
Обновлено в 18:25
Политика
Лукашенко назвал вероятного победителя выборов на Украине
Президент Беларуссии Александр Лукашенко назвал вероятного победителя во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 08:02