Футбол
«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезонеМатч ТВ 11:02
«Анжи» отозвал апелляционную жалобу, клуб может попытаться пройти процедуру лицензирования в ПФЛ, — сказал начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин. По итогам чемпионата России «Анжи» занял 15-е место и покинул РПЛ.
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«Анжи»: попросим дать лицензию ФНЛ условно, предоставим финансовые гарантии позже
Bookmaker-ratings.ruвчера в 01:56
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