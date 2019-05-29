Футбол

«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезонеМатч ТВ 11:02

«Анжи» отозвал апелляционную жалобу, клуб может попытаться пройти процедуру лицензирования в ПФЛ, — сказал начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин. По итогам чемпионата России «Анжи» занял 15-е место и покинул РПЛ.
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«Анжи» отозвал апелляционную жалобу, клуб может выступить только в ПФЛ

Чемпионат11:25

«Анжи» не будет выступать в ФНЛ в следующем сезоне

Спорт-Экспресс11:13

В «Анжи» рассчитывают на лицензию от РФС в условном порядке

РИА Дагестан08:11

«Анжи» не будет выступать в ФНЛ в следующем сезоне

Советский спорт11:01

«Анжи» не подавал заявку на получение лицензии для выступления в ПФЛ

Sport24.ru10:19

«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне

Матч ТВ11:02

«Анжи»: попросим дать лицензию ФНЛ условно, предоставим финансовые гарантии позже

Bookmaker-ratings.ruвчера в 01:56
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