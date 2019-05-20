Футбол

«Анжи» не смог обыграть «Рубин»Вестник Кавказа вчера в 14:28

Рубин — Анжи
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Казань, Стадион «Казань Арена»
Хорен Байрамян
Артур Сагитов
63′
68′
Гамид Агаларов
Андрес Понсе
Дмитрий Полоз
Роман Акбашев
70′
84′
Павел Калошин
87′
Никита Чистяков
Магомед Эльмурзаев
90′+4′
Иван Иванченко
Шахбан Гайдаров
Филип Уремович
90′+5′
В Казани состоялась встреча 29-го тура чемпионата России по футболу между местным "Рубином" и махачкалинским "Анжи".
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Рубин» ничьей попрощался с родной публикой до нового сезона

Татар-информвчера в 14:14

«Рубин» - «Анжи»: почему Карасев не назначил пенальти?

Спорт-Экспрессвчера в 14:26

«Рубин» дома не смог обыграть «Анжи»

Матч ТВвчера в 13:51

«Рубин» разошелся миром с «Анжи»

LiveSport.ruвчера в 16:11

«Рубин» и «Анжи» не выявили победителя в матче РПЛ

Чемпионатвчера в 13:51

«Рубин» и «Анжи» не смогли выявить победителя в матче РПЛ

Советский спортвчера в 14:04

«Анжи» проведет последний выездной матч чемпионата в Казани

РИА Дагестан19 мая в 01:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 00:55, Ашберн
Общество

В Приморье восстановили нарушенное электроснабжение

Напомним, электроснабжение в Фокино и в Партизанском муниципальном районе было нарушено из-за штормовой погоды 20 мая.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве

Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 10:46
Наука

Создан самый громкий звук под водой

Обновлено в 00:30
Происшествия

20 домов сгорело в деревне Киренского района

Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

В Новосибирской области рассказали о состоянии отравившихся школьников

Состояние 13 учеников младших классов, отравившихся в райцентре Чаны Новосибирской области неустановленным пока веществом, удовлетворительное, сообщил РИА Новости во вторник представитель регионального минздрава.
Обновлено в 00:16
Политика

Экс-менеджер Danske Bank рассказал об участии кузена Путина в отмывании миллиардов евро

Бывший менеджер эстонского отделения Danske Bank Говард Уилкинсон рассказал журналистам CBS об участии российского бизнесмена Игоря Путина в схеме по отмыванию 230 млрд долларов.
Обновлено вчера в 22:12
Политика

Чиновникам Кремля и правительства вернули докризисные зарплаты

В этом году чиновники уже получили зарплату «докризисного» уровня.
Обновлено в 00:45
Шоу-бизнес

Супруга Юрия Жиркова отметила свой юбилей с размахом

На вечеринку пригласили Игоря и Екатерину Смольниковых, бывшую супругу Александра Кержакова Милану Тюльпанову и футболистов «Зенита».
Обновлено в 00:31
Политика

Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций

Помимо санкций, Зеленский обсудил с Шефчовичем вопросы сотрудничества Украины и ЕС, противодействие «агрессии Кремля на Донбассе», перспективы «деоккупации Крыма», а также переговоры о договоре на транзит.
Обновлено вчера в 20:17
Общество

В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты

Обновлено вчера в 12:04
Политика

Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке

Совет безопасности ООН отказался внести в повестку заседания вопрос о украинском языковом законе. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:55
Армия и оружие

Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск

Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии

Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:33
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено вчера в 22:01
Политика

Путин помиловал четверых осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал четверых российских осужденных - двух мужчин и двух женщин.
Обновлено вчера в 09:52
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено вчера в 09:39
Происшествия

В Оренбурге убит директор филиала «Газпромтранс», его жена и водитель

Сегодня утром в жилом доме поселка нашли тело директора ООО «Газпромтранс-Оренбург» Андрея Бахарева, его супруги и водителя.
Обновлено вчера в 05:33
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Полезно сосредоточиться на решении серьезных финансовых проблем.
Обновлено 19 мая в 20:50
Происшествия

В Москве при пожаре в гостинице спасли 15 человек

На северо-востоке Москвы в районе Марфино сотрудники МЧС спасли 15 человек во время пожара в пятиэтажном здании.
Обновлено вчера в 21:18
Шоу-бизнес

Режиссера фильма «Звезда родилась» Купера подозревают в новом романе

Несостоявшиеся супруги не комментировали разрыв, но поклонники были уверены, что Купер начал встречаться с Леди Гагой.
Обновлено вчера в 18:25
Здоровье

Результат опроса показал, каких врачей не хватает в России

Чаще всего респонденты жаловались на отсутствие невролога.
Обновлено в 00:36
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено вчера в 11:09
Энергетика

Европейские компании отказались оплачивать российскую нефть

Total и Eni перестали оплачивать загрязненную нефть из «Дружбы» Французская Total и итальянская Eni перестали оплачивать загрязненную нефть, поставленную из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено вчера в 08:35
Авто

Новые ЗИЛ-133 появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено вчера в 06:04
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное