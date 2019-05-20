Футбол
«Анжи» не смог обыграть «Рубин»Вестник Кавказа вчера в 14:28
Хорен Байрамян
Артур Сагитов
|63′
|68′
Гамид Агаларов
Андрес Понсе
Дмитрий Полоз
Роман Акбашев
|70′
|84′
Павел Калошин
|87′
Никита Чистяков
Магомед Эльмурзаев
|90′+4′
Иван Иванченко
Шахбан Гайдаров
Филип Уремович
|90′+5′
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
21
Бабурин
91
Устинов
5
Уремович
88
Камболов
80
Сорокин
69
Степанов
18
Могилевец
6
Башкиров
15
Коновалов
65
Сагитов
9
Акбашев
22
Дюпин
18
Ахъядов
3
Удалый
28
Калошин
4
Белов
25
Эльмурзаев
99
Закиров
29
Ондуа
8
Гайдаров
19
Долгов
9
Понсе
Анжи
Расстановка 5‑3‑2
В Казани состоялась встреча 29-го тура чемпионата России по футболу между местным "Рубином" и махачкалинским "Анжи".
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