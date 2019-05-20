Футбол

«Анжи» не смог обыграть «Рубин»Вестник Кавказа вчера в 14:28

Рубин — Анжи
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Казань, Стадион «Казань Арена»
Хорен Байрамян
Артур Сагитов
63′
68′
Гамид Агаларов
Андрес Понсе
Дмитрий Полоз
Роман Акбашев
70′
84′
Павел Калошин
87′
Никита Чистяков
Магомед Эльмурзаев
90′+4′
Иван Иванченко
Шахбан Гайдаров
Филип Уремович
90′+5′
В Казани состоялась встреча 29-го тура чемпионата России по футболу между местным "Рубином" и махачкалинским "Анжи".
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