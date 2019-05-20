«Анжи» не смог обыграть «Рубин»Вестник Кавказа вчера в 14:28

В Казани состоялась встреча 29-го тура чемпионата России по футболу между местным "Рубином" и махачкалинским "Анжи".

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Политика Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.

Музыка Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения» Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.

Политика Bloomberg: За пять лет президентства Порошенко обеднел на 40% Бывший президент Украины Пётр Порошенко за пять лет работы на посту главы государства перестал быть миллиардером и обеднел на 40%, сообщает 20 мая агентство Bloomberg.

Финансы Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года Прогноз по росту ВВП в 2019 году пока сохраняется на уровне 1,3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.

Авто В России отзывают тысячи автомобилей Lada Largus Напомним, что в декабре прошлого года «АвтоВАЗ» отзывал 41 тыс. 507 транспортных средств марки Lada Vesta, проданных с июля 2017 года.

Политика Чиновникам Кремля и Белого дома вернули урезанные из-за кризиса зарплаты С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого «антикризисного» решения, уточнили источники РБК.

Общество В Екатеринбурге демонтируют забор на месте строительства собора Забор на месте строительства собора святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга демонтируют.

Единоборства Малиньяджи плюнул в Лобова на пресс-конференции Bare Knuckle FC Пол Малиньяджи и Артем Лобов устроили очередную потасовку в преддверии боя на турнире Bare Knickle FC.

Транспорт Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России Авиакомпания "Алроса" выполнила заключительный рейс самолета Ту-134. Перелет из Иркутска в якутский город Мирный состоялся 20 мая.

Общество Женщина родила шестерых детей в Польше В Польше на свет появились шестеро близнецов – четыре девочки и два мальчика.

Происшествия Штурмовик морской пехоты разбился в США В США разбился штурмовик McDonnell Douglas AV-8B Harrier II, использовавшийся корпусом морской пехоты. Об этом сообщает портал Military.com.

Общество Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.

Гаджеты Компания Google приостановила партнёрство с Huawei Американская корпорация Google приостановила бизнес-контакты с китайской телекоммуникационной компанией Huawei.

Общество В России упростили порядок установления инвалидности Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, упрощающий порядок проведения медико-социальной экспертизы в целях установления инвалидности, соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

Политика На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.

Происшествия В отеле Хургады скончался 4-летний ребенок из России В связи с трагедией Генконсульство РФ настоятельно попросило российских туроператоров не направлять клиентов в отель Alibaba Beach Resort в Хургаде вплоть до окончания расследования по делу об отравлениях клиентов этой гостиницы, в том числе с летальным исходом.

Общество ФАС предложила лишать свободы вступивших в картель сроком до 6 лет Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила законопроект об увеличении срока тюремного наказании для владельцев и топ-менеджеров компаний, вступивших в умышленный картельный сговор, сообщает во вторник газета "Ведомости".

Политика В США создадут архив из 350 млрд постов в соцсетях Военно-морское министерство США намерено создать архив из 350 миллиарда записей пользователей в одной из социальных сетей.

Политика Полторак вызван на ковер к Зеленскому Министр обороны Степан Полторак прибыл в администрацию президента Украины по вызову президента Владимира Зеленского, передает УНИАН.

Политика Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.