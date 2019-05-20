Футбол
«Анжи» не смог обыграть «Рубин»Вестник Кавказа вчера в 14:28
Хорен Байрамян
Артур Сагитов
|63′
|68′
Гамид Агаларов
Андрес Понсе
Дмитрий Полоз
Роман Акбашев
|70′
|84′
Павел Калошин
|87′
Никита Чистяков
Магомед Эльмурзаев
|90′+4′
Иван Иванченко
Шахбан Гайдаров
Филип Уремович
|90′+5′
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
21
Бабурин
91
Устинов
5
Уремович
88
Камболов
80
Сорокин
69
Степанов
18
Могилевец
6
Башкиров
15
Коновалов
65
Сагитов
9
Акбашев
22
Дюпин
18
Ахъядов
3
Удалый
28
Калошин
4
Белов
25
Эльмурзаев
99
Закиров
29
Ондуа
8
Гайдаров
19
Долгов
9
Понсе
Анжи
Расстановка 5‑3‑2
В Казани состоялась встреча 29-го тура чемпионата России по футболу между местным "Рубином" и махачкалинским "Анжи".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Происшествия
Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»
Щелковский городской суд признал виновным в халатности эксперта Михаила Клейменова, нашедшего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, который погиб в ДТП в Балашихе.
Обновлено в 05:17
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Группа компаний ZETTA спроектировала и подготовила к серийному выпуску свой нашумевший электрокар.
Обновлено вчера в 04:19
Общество
Едрит Мадрид: Испания теряет шансы получить Ониани
В Испании Ониани обвиняется в «отмывании денег» в составе руководимого им преступного сообщества, действовавшего с 1995 по 2005 годы.
Обновлено в 01:58
Авто
В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133
В Сети выставили на продажу «новые» грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ, снятые с производства более 20 лет назад.
Обновлено в 01:00
Кино
«Джон Уик 4» выйдет 21 мая 2021 года
Меньше чем через неделю после выхода в кинотеатрах фильма «Джон Уик 3» студия Lionsgate объявила, что релиз четвёртой части франшизы состоится 21 мая 2021 года.
Обновлено в 02:58
Политика
США планируют ввести санкции против «Северного потока-2»
Как сообщает агентство Bloomberg, во время выступления в Киеве министр энергетики США Рик Перри заявил, что в ближайшее время США планируют подготовить законопроект, который предусматривает ограничения в отношении "Северного потока-2".
Обновлено в 05:12
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Роскомнадзор предъявил претензии к СМИ за мат, скрытый «звёздочками»
Главред издания Василий Волнухин в разговоре с Znak.com поделился, что речь идет о серии публикаций о групповом избиении студента одного из новосибирских колледжей.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева заподозрили в продаже имущества Фриске
Семья Жанны Фриске частично погасила задолженность перед «Русфондом» — на его счет поступило 7,98 миллиона рублей, которые были выручены от продажи имущества Фриске, полученного по наследству.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Прокурор попросил о наказании для Талькова
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В одной из школ Новосибирской области тринадцать учеников младших классов отравились крысиным ядом, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:40
Общество
Соловьев приедет в Екатеринбург «изгонять бесов»
Обновлено в 03:52
Кино
Джордж Мартин рассказал о концовке книжной версии «Игры престолов»
Ранее автор серии книг «Песнь Льда и Пламени», которые легли в основу культового сериала «Игра престолов», Джордж Мартин заявил, что он огорчен завершением сериала.
Обновлено в 03:34
Экономика
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Задержаны лжеврачи, которые обманули россиян на 1 млрд рублей
В России задержана группа лжеврачей, обманувших более 11 тыс. человек на сумму около 1 млрд руб. Жертв мошенников приглашали на бесплатное медицинское обследование, после чего ставили несуществующие диагнозы, заставляя брать кредиты на дорогостоящее лечение.
Обновлено в 04:18
Экономика
Минфин анонсировал отмену налоговых вычетов с покупки ценных бумаг
Налоговые вычеты первого типа (на взнос) по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) должны быть постепенно отменены, считает замминистра финансов Алексей Моисеев на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2019".
Обновлено в 04:39
Происшествия
Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Политика
Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты
Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.
Обновлено в 03:15
Кино
Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением
Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Общество
В России упростили процедуру установления инвалидности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 04:57
Общество
Forbes назвал самых перспективных россиян до 30 лет
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Директор ФСБ: террористы могут распылить химоружие с беспилотников
Выступая на Совете руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что террористы располагают инфраструктурой для создания химического оружия, передает "Интерфакс".
Обновлено в 03:28
Игры
Sony показала главное преимущество PlayStation 5
Корпорация Sony во время финансового отчета показала видео с демонстрацией скорости загрузки новой PlayStation, которая в настоящее находится в разработке.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево
Сегодня жители Мурманской области прощаются с погибшими в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Церемония прошла в ДК им.С.М. Кирова.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Тихоокеанский флот отмечает 288 лет со дня образования
Сегодня тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник – 288 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ).
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Поклонская прокомментировала слова Зеленского о Крыме
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
Тимати прокомментировал уход Егора Крида с Black Star
Основатель известного лейбла впервые прокомментировал уход Егора Крида с Black Star.
Обновлено в 04:05
Политика
Порошенко переехал из администрации президента
В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев попросил об УДО
Занимается спортом, много читает, а также соблюдает традиции ислама. В «Мемориале» напомнили, что Оюб Титиев свою вину не признает.
Обновлено в 03:07