«Анжи» не смог обыграть «Рубин»Вестник Кавказа вчера в 14:28

В Казани состоялась встреча 29-го тура чемпионата России по футболу между местным "Рубином" и махачкалинским "Анжи".

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Общество Едрит Мадрид: Испания теряет шансы получить Ониани В Испании Ониани обвиняется в «отмывании денег» в составе руководимого им преступного сообщества, действовавшего с 1995 по 2005 годы.

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Происшествия Задержаны лжеврачи, которые обманули россиян на 1 млрд рублей В России задержана группа лжеврачей, обманувших более 11 тыс. человек на сумму около 1 млрд руб. Жертв мошенников приглашали на бесплатное медицинское обследование, после чего ставили несуществующие диагнозы, заставляя брать кредиты на дорогостоящее лечение.

Экономика Минфин анонсировал отмену налоговых вычетов с покупки ценных бумаг Налоговые вычеты первого типа (на взнос) по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) должны быть постепенно отменены, считает замминистра финансов Алексей Моисеев на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2019".

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