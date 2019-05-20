«Анжи» не смог обыграть «Рубин»Вестник Кавказа 14:28

В Казани состоялась встреча 29-го тура чемпионата России по футболу между местным "Рубином" и махачкалинским "Анжи".

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