«Анжи» не принял отставку АдиеваSports.ru вчера в 04:37

У меня так много трудностей, что, когда какую-то преодолеваешь, становится еще труднее. Не хочу говорить, это все пыль. Я не тренер дорог или министр путей. Мое сердце принадлежит футболу, я хочу этим заниматься. Я сегодня был не состоятелен как тренер, поэтому подам в отставку.

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Политика Тимошенко отказалась оспаривать в суде результаты первого тура выборов Лидер украинской партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко на брифинге заявила, что не намерена оспаривать в суде результаты первого тура выборов, несмотря на нарушения.

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Происшествия Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.

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