«Анжи» не принял отставку АдиеваSports.ru 04:37

Спорт день за днем

Единоборства Александр Поветкин: «Допинговая история испортила мне карьеру» Российский боксер Александр Поветкин рассказал, как отразилась на его профессиональной карьере ситуация с допинговым скандалом.

Армия и оружие National Interest назвал российский МиГ-29 монстром Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», сообщается, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. Еще 7,47% структура Мордашова приобретет у Европейского банка реконструкции и развития.

Спорт Тутберидзе объяснила сложность прошедшего сезона для Загитовой Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире Первого канала объяснила причину, по которой прошедший сезон оказался тяжелым для ее подопечной Алины Загитовой.

Шоу-бизнес Ольге Бузовой стало плохо после концерта Прошлой ночью певица дала концерт в подмосковных Мытищах. После выступления звезда почувствовала себе плохо.

Армия и оружие Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.

Футбол Педро Роша сообщил, что уходит из «Спартака» Футболист "Спартака" Педро Роша сообщил, что планирует в скором времени вернуться в Бразилию.

Происшествия В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Финансы Россия даст Белоруссии кредит для погашения долга перед Россией Москва предоставит Белоруссии кредит в размере до 600 миллионов долларов.

Авто УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.

Происшествия На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле В Ярославле совершено нападение на племянницу экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Викторию и ее супруга.

Политика Совет Госдумы продлил до среды работу комиссии по закону о хостелах "Совет Государственной думы принял решение о продлении работы согласительной комиссии по закону об ограничении размещения хостелов в многоквартирных жилых домах и проведении еще одного заседания в среду", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

Политика В палате общин началось голосование по альтернативным вариантам Brexit Голосование по четырем альтернативным вариантам Brexit началось в палате общин британского парламента, сообщил в понедельник телеканал SkyNews.

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

Шоу-бизнес Внучка Людмилы Гурченко судится с родным отцом Елена Королева обратилась в программу «Пусть говорят» и заявила, что вынуждена жить, словно в коммуналке, с отцом и дочерью Таисией.

Здоровье В Пензенской области за неделю ОРВИ заболели почти 2 тыс. человек Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области доложили об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ за период с 25 по 31 марта.

Политика На выборах президента Украины лидирует Зеленский Зеленский и Порошенко набрали более 50% и проходят во второй тур выборов, который пройдет 21 апреля.

Гаджеты Xiaomi выпустила спецверсию Mi 9 SE Brown Bear Limited Edition Специальная версия Xiaomi Mi 9 SE Brown Bear Limited Edition оценена в 372 доллара и поступит в продажу 9 апреля.

Политика Въезд в Россию по электронным визам планируют запустить в 2020 году Система электронных виз может быть внедрена в РФ с начала 2020 года.

Происшествия В московском районе Теплый Стан обнаружен труп мужчины В московском районе Теплый Стан на улице Генерала Тюленева найден труп мужчины. Также там обнаружен раненый человек.

Общество Божена Рынска рассказала, что давно сменила фамилию, она не Рынска Вдова медиамагната Игоря Малашенко написала обращение к журналистам в соцсети и рассказала, что она сменила фамилию и теперь Божена Малашенко.

Авто В сети появились первые изображения новой Lada 4х4 Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.