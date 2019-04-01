«Анжи» не принял отставку АдиеваSports.ru 04:37

Спорт день за днем

Экономика Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков Замглавы Министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.

Политика В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.

Политика В Госдуму внесли проект постановления о непризнании выборов на Украине ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о непризнании Россией результатов президентских выборов на Украине, сообщил лидер партии Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».

Шоу-бизнес Елена Беркова заказала на свадьбу пять платьев за 2 млн рублей Елена Беркова уже начала подготовку к торжественной церемонии, заказав пять платьев, которые обошлись ей в два миллиона рублей.

Общество El Pais: умер писатель Рафаэль Санчес Ферлосио Испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио умер на 92-м году жизни. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais.

Транспорт Динар Гильмутдинов заявил, что разметки на дорогах Башкирии нет Что касается других городов республики, то пока там будет наноситься обычная разметка.

Происшествия Специалисты МАКа приступили к расследованию авиакатастрофы в Германии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к работе по расследованию крушения самолета, в котором погибла совладелец S7 Наталия Филева.

Политика Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России Группа "Сафмар" расценивает эти действия, как "спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".

Космос Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3» "Ангара-А3" — ракета среднего класса грузоподъемностью 17 тонн на низкую опорную орбиту — те же самые характеристики, которые закладываются в ракету "Союз-5".

Шоу-бизнес Побледневшую Бузову увели с концерта под руки Певице и звезде реалити-шоу Ольге Бузовой стало плохо во время собственного концерта в Мытищах.

Политика Глава МВД Ингушетии подал в отставку, сообщил источник Глава МВД Ингушетии подал заявление на отпуск с последующим увольнением, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Политика Путин подписал закон о наказании для «воров в законе» Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Общество Стерлигов продает хлеб для бедных за 440 рублей Стерлигов называет его хлебом для бедных. Получив первые возмущенные отклики на такой прейскурант, Стерлигов был вынужден объясняться.

Происшествия Виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе был судим за разбой Сдавшийся полиции виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе столицы Муслим Джамбеков ранее был осужден за разбойное нападение.

Музыка XVIII Московский пасхальный фестиваль продлится до 12 мая XVIII Московский пасхальный фестиваль продлится 16 дней - с 27 апреля по 12 мая.

Экономика Вступил в силу новый порядок расчета скидки по ОСАГО С 1 апреля 2019 года изменяется порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который определяет размер скидки по ОСАГО за безаварийное вождение или, наоборот, надбавки за ДТП.

Футбол РПЛ: матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин на пресс-конференции по итогам 21-го тура чемпионата России прояснил ситуацию с переносом матча 26-го тура "Спартак" – "Рубин".

Армия и оружие Появилось видео полета нового Ил-112В ПАО "Ил" опубликовало видео первого испытательного полета нового военно-транспортного самолета Ил-112В.

Экономика Зампред правления «Газпрома» Круглов перешел на работу в госслужбу Отмечается, что заместитель председателя правления Андрей Круглов освобожден от должности из-за перехода на государственную службу.

Общество После объезда Текслера в Челябинске закрыли киоск с шаурмой Сегодня, 1 апреля, стало известно, что из подземного перехода на площади Революции «исчез» и киоск, торгующий шаурмой.

Энергетика Россия обогнала США по поставкам СПГ в Европу Чистый импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России странами Европы (включая Турцию) составил по итогам 2018 года 4,43 миллиона тонн, аналогичные поставки из США - 2,7 миллиона тонн.

Экономика Ford может реструктурировать кредит ВЭБа в ближайшие полтора месяца Реструктуризация кредита ВЭБа в размере 39,5 миллиарда рублей, выданного Ford Sollers на развитие производства, может быть завершена в ближайшие месяц-полтора, сообщил журналистам гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.