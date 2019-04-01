«Анжи» не принял отставку АдиеваSports.ru вчера в 04:37

Спорт день за днем

Экономика Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток «Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.

Происшествия Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.

Финансы Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.

Происшествия Гражданин Ирландии погиб в Петербурге, выпав из окна В Петербурге сотрудники правоохранительных органов ведут расследование по факту гибели главбуха из Ирландии.

Экономика ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Политика Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.

Общество Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Происшествия В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс» Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Экономика Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России Мониторинг вакансий, проведенный ВНИИ труда Минтруда России, показал, что наиболее высокооплачиваемыми профессиями в стране являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.

Хоккей Кучеров стал самым результативным хоккеистом в НХЛ за последние 12 лет Сделав ассистентский хет-трик (три результативных передачи), нападающий «Тампы» Никита Кучеров достиг отметки 125 (39 + 86) очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

Транспорт «Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.

Футбол Кикнадзе: «„Локомотив“ хочет в Лигу чемпионов и выступить там веселее» Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе в эфире "Россия 24" высказался относительно разногласий в трансферной политике клуба между бывшим президентом "Локо" Ильёй Геркусом и главным тренером Юрием Сёминым, а также рассказал о планах "железнодорожников" на следующий сезон.

Недвижимость Правительство создаст программу поддержки строительства частных домов Правительство России разработает отдельную программу развития и поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Авто Первые изображения новой Lada 4х4 появились в Сети Аналогичные изменения настигнут и корму, где узнаваемые задние фонари станут отсылкой к первому поколению «Нивы» образца 1992 года.

Происшествия В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада Трехлетняя девочка доставлена в больницу после падения на неё наледи и деревянных брусков с крыши детского сада в Екатеринбурге, прокуратура начала проверку, сообщает во вторник региональное надзорное ведомство.

Политика Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Политика Визит Дмитрия Медведева в Пермь: стала известна официальная программа На сайте губернатора и Правительства Пермского края появилась информация о визите в Пермь премьер-министра Дмитрия Медведева.

Здоровье Россиян предупредили об опасности гематогена Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.

Происшествия Геннадий Бурбулис находится в тяжелом состоянии Состояние здоровья Геннадия Бурбулиса оценивается как тяжелое, сообщили ТАСС в пресс-службе "Ельцин Центра".

Общество Минтруд представил методику нематериальной мотивации госслужащих Министерство труда и социальной защиты опубликовало на своем сайте методику нематериальной мотивации государственных служащих в РФ.

Технологии В Госдуме предложили защитить Рунет с помощью российского шифрования На практике поправки означают, что все крупные интернет-компании России должны будут внедрить отечественные средства шифрования в свои продукты.