Футбол

«Анжи» не принял отставку АдиеваSports.ru 04:37

Краснодар — Анжи
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
Вандерсон Соуза
18′
Сергей Петров
30′
Виктор Классон
39′
42′
Антон Белов
Магомед Сулейманов
54′
54′
Роланд Гиголаев
Адлан Кацаев
54′
Шахбан Гайдаров
Иван Маркелов
Иван Игнатьев
67′
Магомед Сулейманов
70′
Виктор Классон
Даниил Уткин
72′
72′
Андрес Понсе
Гамид Агаларов
Юрий Газинский
Артем Голубев
72′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
72′
87′
Камиль Закиров
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев не покинет клуб.
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