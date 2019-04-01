«Анжи» не принял отставку АдиеваSports.ru 04:37

Спорт день за днем

Экономика Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.

Финансы От простого к худшему: что рынок труда говорит о российской экономике Российская экономика стагнирует уже достаточно продолжительное время: экономисты говорят о стагнации продолжительностью десять лет.

Происшествия В Москве нашли брошенного в квартире ребенка В ходе рейда по квартирам неблагополучных семей в Москве полицейские нашли девятилетнего мальчика в тяжелом состоянии, оставленного матерью, сообщила пресс-служба столичного ГСУСК России.

Политика В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.

Экономика Чистая прибыль Globaltrans по МСФО в 2018 г. выросла на 42% Рынок по-прежнему поддерживает списание старых цистерн в сочетании с очень незначительным объемом закупки новых (в 2018 г. чистое снижение парка составило примерно 2% или 6 тыс.).

Политика Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.

Политика CNN рассказал о преимуществе Порошенко в битве с Зеленским По итогам голосования первого тура на выборах лидировали шоколадный магнат Петр Порошенко, энергетический магнат, ставший популистом, Юлия Тимошенко и телевизионный комик Владимир Зеленский, отмечает телеканал.

Экономика Фонд Катерины Тихоновой получил от «Роснефти» 28 млн рублей Компания «Роснефть» выделила 28 млн рублей фонду «Национальное интеллектуальное развитие» Катерины Тихоновой, которую называют дочерью президента Владимира Путина.

Спорт Загитова приняла участие в фотосессии для японского журнала Олимпийская чемпионка и победительница мирового первенства 2019 года по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в фотосессии для японского журнала.

Политика Наблюдатели ОБСЕ оценили организацию выборов президента на Украине Первый тур выборов президента на Украине прошёл в конкурентных условиях, фундаментальные свободы в целом были соблюдены.

Общество Сергей Куканов возглавил Центр управления парковками в Петербурге Как рассказал Куканов, в настоящее время перед ним стоит задача оперативно провести комплексный анализ работы Центра.

Футбол Защитник «Боруссии» Хакими выбыл до конца сезона из-за травмы Защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими пропустит оставшиеся матчи сезона в связи с травмой.

Политика Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии» Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.

Экономика «Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания планирует создать Арктический кластер для достижения цели по росту грузопотока по Северному морскому пути.

Общество Стерлигов продает хлеб для бедных за 440 рублей Стерлигов называет его хлебом для бедных. Получив первые возмущенные отклики на такой прейскурант, Стерлигов был вынужден объясняться.

Армия и оружие НАТО выделит деньги на создание военной инфраструктуры США в Польше НАТО инвестирует более четверти миллиарда долларов в строительство инфраструктуры для хранения американских вооружений в Польше, сообщил в понедельник журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

Шоу-бизнес Побледневшую Бузову увели с концерта под руки Певице и звезде реалити-шоу Ольге Бузовой стало плохо во время собственного концерта в Мытищах.

Гаджеты Уже через два года половина флагманских смартфонов Huawei могут быть складными Согласно заявлению главы компании, уже через пару лет половина флагманских аппаратов Huawei может представлять собой складные смартфоны.

Футбол Макларен уволен с поста главного тренера «Куинз Парк Рейнджерс» "Куинз Парк Рейнджерс" на своем официальном сайте объявил об увольнении Стива Макларена, ранее занимавшего пост главного тренера.