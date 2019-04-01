«Анжи» не принял отставку АдиеваSports.ru 04:37

Спорт день за днем

Политика В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что Москва должна вернуть украинские территории и выплатить компенсацию Киеву.

Политика Процент поддержки Зеленского перестал расти после обработки 80% протоколов Глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский набирает 30,41% (после подсчета 70% протоколов у него было 30,45%) голосов.

Экономика Владимир Путин подписал закон о доплатах пенсионерам Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.

Политика Наташа Королева поздравила Зеленского словами «все Вовы талантливы» Российская певица Наташа Королева поздравила шоумена, лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского с выходом во второй тур выборов украинского президента, увидев связь результата с его именем.

Шоу-бизнес Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Актриса с дочерью отдыхает на островах.

Армия и оружие Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.

Общество Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).

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Спорт Тихонова обвинили во лжи во время заседания тренерского совета СБР Как сообщает ТАСС, во время выступления Тихонов обрушился с критикой на тренерский штаб национальной команды, журналистов и систему здравоохранения страны, а когда речь зашла о бывших спонсорах СБР, которых он привлекал, бывший тренер сборной Андрей Гербулов обвинил его во лжи.

Общество Стерлигов открыл магазин для бедных с хлебом за 440 рублей Мои добрые дети сделали для вас магазин, где все натуральные крестьянские продукты едва ли не в два раза дешевле, чем в наших же магазинах в Москве.

Общество Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.

Происшествия Погибла совладелец группы S7 Наталия Филева Наталия Филева являлась совладелицей и председателем совета директором созданной в 2005 году на базе «Сибири» группы компаний S7.

Общество Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апреле Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой.

Происшествия В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Политика В МИД России заявили о низких шансах нормализации отношений с Украиной Заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что происходящее в Киеве оставляет мало шансов на нормализацию отношений с Москвой.

Происшествия Задержан свидетель по делу главы Свердловской железной дороги Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали коммерсанта Евгения Акулова, который проходит свидетелем по делу начальника СвЖД Алексея Миронова.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Происшествия В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.

Общество Число безработных в России за неделю выросло на 0,7% Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 20 по 27 марта выросла на 0,7% и составила 820 тысяч человек.

Происшествия При ремонте дома в историческом центре Петербурга обнаружили снаряд Снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны обнаружили в понедельник в жилом доме по улице Бармалеева в Петроградском районе Петербурга, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Происшествия В США произошёл сбой в авиасообщении из-за компьютерной ошибки У ряда американских авиакомпаний возникли технические неполадки, вызванные ошибкой в компьютерной программе.

Общество Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.

Экономика Дмитрий Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года "Как и долгосрочный прогноз социально-экономического развития нашей страны, бюджетный прогноз разработан в двух вариантах - базовом и консервативном, - которые предполагают разную динамику основных показателей", - сообщил он на заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам.