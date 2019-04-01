«Анжи» не принял отставку АдиеваSports.ru вчера в 04:37

Спорт день за днем

Экономика Минфин предложил ввести новые налоги Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Армия и оружие ЛНР обстреляли в день выборов на Украине Луганская народная республика подверглась обстрелу со стороны Украины в день выборов.

Хоккей Передача Ковальчука не спасла «Лос-Анджелес» от разгрома «Калгари» «Лос-Анджелес Кингз» проиграл «Калгари Флэймз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:7.

Экономика Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов.

Технологии Депутаты предложили защитить Рунет с помощью отечественного шифрования Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете, которые обязывают передавать информацию в российском сегменте интернета с использованием отечественных средств шифрования.

Наука Первое свидание боливийских водных лягушек Ромео и Джульетты засняли на видео В музее естественной истории города Кочабамба последние 10 лет живет самец по кличке Ромео.

Экономика Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток «Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 миллиарда рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.

Экономика Названы самые высокооплачиваемые профессии в России Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.

Политика В Раде оценили последствия победы Зеленского В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Авто Кроссовер Volvo XC40 станет электрокаром Компактный кроссовер Volvo XC40 получит полностью электрическую версию в течение этого года, а в будущем году электрокар поступит в дилерские центры по всему миру.

Общество Минтруд представил методику нематериальной мотивации госслужащих Министерство труда и социальной защиты опубликовало на своем сайте методику нематериальной мотивации государственных служащих в РФ.

Общество ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов По словам источника, близкого к Службе спецобъектов, согласно постановлению администрации Чеховского района от 1993 года, в оперативном управлении воинской части находилось 3274,8 га земли, а после межевания площадь участка уменьшилась до 3189 га.

Политика Очередная женщина обвинила Байдена в неподобающем поведении Экс-помощник конгрессмена-республиканца Джима Хаймса Эми Лаппос заявила, что бывший вице-президент США Джо Байден неподобающем образом прикоснулся к ней и "потерся с ней носами".

Политика Дутерте потребовал проверить все контракты правительства Филиппин Все контракты, которые были заключены правительством с компаниями и другими странами, должны быть пересмотрены и перепроверены.

Общество Стерлигов открыл магазин для бедных с хлебом за 440 рублей Мои добрые дети сделали для вас магазин, где все натуральные крестьянские продукты едва ли не в два раза дешевле, чем в наших же магазинах в Москве.

Армия и оружие США прекратили поставки Турции по F-35 из-за планов купить С-400 Власти США перестали поставлять Турции военную продукцию, связанную с новейшим военным самолетом F-35, из-за планов Анкары купить российские зенитно-ракетные системы С-400.

Энергетика Moody’s назвало позицию Дании угрозой для «Северного потока-2» Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода.

Экономика С 1 апреля скидки по ОСАГО рассчитают по-новому Новый порядок расчета коэффициента бонус-малус (КБМ) в ОСАГО вступает в силу с понедельника, 1 апреля.

Политика Президент Алжира досрочно уходит в отставку Президент Алжира 82-летний Абдель-Азиз Бутефлика заявил о намерении уйти в отставку до конца своего текущего президентского срока, истекающего 28 апреля.

Общество Житель Таиланда выиграл в лотерею почти миллион долларов Работающий на одном из пляжей Таиланда спасатель выиграл в лотерею почти миллион долларов США (30 миллионов бат).

Армия и оружие Анонсированы крупные учения РВСН Крупные командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения пройдут в Тверской области.

Происшествия В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар Пожар произошёл в жилом доме на севере Москвы вблизи станции метро «Сокол», пострадал по меньшей мере один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Политика МИД опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине МИД России опубликовал в Twitter "экстренное сообщение" о ситуации на Украине.