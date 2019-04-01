«Анжи» не принял отставку АдиеваSports.ru 04:37

Спорт день за днем

Экономика «Севергрупп» договорилась о покупке 41,9% «Ленты» почти за $730 млн «Севергрупп», осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова, объявила о подписании обязывающих соглашений с Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и ЕБРР о покупке GDR на акции ритейлера «Лента».

Политика Парламент Великобритании отверг альтернативные варианты «Брексита» В Палате общин парламента Великобритании состоялось голосование по поводу четырех альтернативных вариантов «Брексита».

Авто УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.

Финансы Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Космос Имитатор гребли для российских космонавтов передадут в ИМБП РАН до конца года Тренажер для космонавтов, имитирующий греблю и поднятие штанги, будет до конца года передан заказчику - Институту медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

Шоу-бизнес Елена Корикова объявила, что беременна Елена Корикова взбудоражила своих подписчиков в Инстаграме. 46-летняя актриса сообщила, что станет мамой во второй раз.

Происшествия Родственницу Скрипаля избили в Ярославле В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

Экономика Испания построит солнечную электростанцию в Чернобыле Более миллиона евро будет выделено Испанией из государственного бюджета на строительство наземной солнечной электростанции.

Армия и оружие Минобороны: Тихоокеанский флот будет усилен шестью подводными лодками На совещании в Адмиралтействе был заслушан доклад заместителя главкома ВМФ по вооружению вице-адмирала Игоря Мухаметшина о ходе строительства на «Адмиралтейских верфях» серии из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.

Спорт Дисквалифицированный боец UFC Магомедов может выступать в других лигах Россиянин Руслан Магомедов, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате, может выступать в других организациях за пределами США, несмотря на дисквалификацию от Американского антидопингового агентства (USADA).

Шоу-бизнес Ольге Бузовой стало плохо во время концерта в клубе Звезду пришлось под руки вести в гримерку. Ольге Бузовой стало плохо после концерта в одном из ночных клубов Подмосковья.

Общество Петербуржцы задолжали 40,5 млрд рублей Речь идет о сумме в 3,34 миллионов рублей.

Армия и оружие В NASA прокомментировали испытания противоспутникового оружия в Индии В NASA считают, что испытание противоспутникового оружия в Индии 27 марта несовместимо с пилотируемыми полетами в космос и создает потенциальную угрозу Международной космической станции (МКС).

Политика Путин подписал закон о наказании для криминальных авторитетов Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для воров в законе.

Общество Минтруд представил методику нематериальной мотивации госслужащих Министерство труда и социальной защиты опубликовало на своем сайте методику нематериальной мотивации государственных служащих в РФ.

Политика Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского Актер Иван Охлобыстин прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который назвал его "идиотом".

Происшествия В Чехии 40 человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса В результате аварии ранения различной степени тяжести получили примерно 40 человек.