Футбол
«Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезонеRT на русском 11:13
«Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Происшествия
Мост на российско-эстонской границе заблокировали пчелы
Движение пешеходов по мосту через реку Нарву, соединяющему российский Ивангород с эстонской Нарвой, ограничили из-за роя пчел на нейтральной полосе.
Обновлено в 12:25
Происшествия
В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday
В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Кино
Джон Сноу из «Игры престолов» попал в больницу из-за тяги к спиртному
Напряжение «Джон Сноу» снимал с помощью спиртного — и вот уже месяц находится в рехабе.
Обновлено в 06:53
Футбол
Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Игорь Денисов завершил профессиональную карьеру. Ранее 35-летний полузащитник расторг контракт с московским "Локомотивом".
Обновлено в 10:57
Происшествия
Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле
Обновлено в 11:18
Политика
В Совфеде прокомментировали отставку Мюллера
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление спецпрокурора США Роберта Мюллера о его увольнении из Минюста.
Обновлено в 12:11
Политика
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая подхватила от Филиппа Киркорова «звездную» болезнь
Вместе со славой Стоцкой передалась «звездная болезнь» учителя.
Обновлено в 10:22
Игры
Игру по «Мстителям» покажут на E3
За игру отвечают Crystal Dynamics и Eidos Montreal, а значит, речь должна идти о достаточно высоком качестве хорошо засекреченного проекта.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
Обновлено в 11:54
Энергетика
ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Здоровье
В России вводится новый порядок контроля за лечением онкобольных
Минздрав вводит новую систему оказания онкологической помощи. Теперь все лечение входит в систему ОМС, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Общество
В Якутии игрок КВН извинился за шутку про мэра
В Якутии директор детского дома Николай Харлампьев публично извинился перед мэром города Вилюйска Нюргустаном Афанасьевым за то, что назвал его суперменом.
Обновлено в 07:42
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о процедуре импичмента.
Обновлено в 09:38
Авто
В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей
За первые четыре месяца 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 475 тыс. единиц, что практически совпадает с результатом за аналогичный период прошлого года (474,9 тыс. шт.).
Обновлено в 04:36
Культура
В Госдуме в конкурсе для рэперов «победил искусственный интеллект»
Москвичка Екатерина Юрченко под псевдонимом "ДирХантерКа" стала победительницей конкурса "Безграничный рэп", организованного комитетом Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи; жюри признало лучшей ее песню, созданную нейросетью.
Обновлено в 12:40
Космос
В «пустыне нептунов» обнаружена уникальная «невозможная» экзопланета
В космической "пустыне нептунов" был найден новый объект.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Военные Сирии и РФ готовятся к эвакуации гражданских из Идлиба
Решение об открытии КПП связано с началом масштабной военной операции в провинции Идлиб, которая уже долгое время остается крупнейшим оплотом террористов в Сирии.
Обновлено в 10:51
Общество
В Москве отреставрируют стены и башни Донского монастыря
Мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры России Владимир Мединский проверили ход реставрации памятников Донского монастыря.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко вновь готовится к свадьбе
Жена Влада Топалова Регина Тодоренко готовится к свадебной церемонии.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Пострадавший в Косове сотрудник ООН из РФ будет переведен в Белград
Сотрудник миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков, который пострадал во вторник во время операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения.
Обновлено в 07:30
Наука
Новые нейроны образуются даже у пациентов с болезнью Альцгеймера
Авторы нашли доказательства, что нейроны могут появляться даже у лиц с болезнью Альцгеймера, хотя и со значительно сниженной скоростью.
Обновлено 26 мая в 07:12
Футбол
Дзюба попал в символическую сборную Лиги Европы
Компания InStat Football, которая занимается футбольной статистикой, опубликовала символическую сборную Лиги Европы сезона-2018/19.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Потап и Каменских поделились нежными снимками со своей свадьбы
Накануне звездная чета опубликовала новые фото со дня своей свадьбы.
Обновлено в 07:57
Общество
ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Общество
Школьники сегодня сдали ЕГЭ по математике
Другие предметы учащиеся сдают по выбору. Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы остались на уровне прошлого года.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 года колонии
Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
Обновлено в 10:21