Футбол

«Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезонеRT на русском 11:13

«Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.
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«Анжи» отозвал апелляционную жалобу, клуб может выступить только в ПФЛ

Чемпионат11:25

«Анжи» не будет выступать в ФНЛ в следующем сезоне

Советский спорт11:01

В «Анжи» рассчитывают на лицензию от РФС в условном порядке

РИА Дагестан08:11

Магомед Адиев: «Это трагедия, когда в стране умирают футбольные клубы»

Спорт-Экспресс11:53

«Анжи» не подавал заявку на получение лицензии для выступления в ПФЛ

Sport24.ru10:19

Гаджиев: потеря «Анжи» очень значительна для всего российского футбола

РИА Новости12:20

Магомед Адиев: «Это трагедия, когда в стране умирают футбольные клубы»

Матч ТВ11:57
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Происшествия

Мост на российско-эстонской границе заблокировали пчелы

Движение пешеходов по мосту через реку Нарву, соединяющему российский Ивангород с эстонской Нарвой, ограничили из-за роя пчел на нейтральной полосе.
Обновлено в 12:25
Происшествия

В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday

В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Кино

Джон Сноу из «Игры престолов» попал в больницу из-за тяги к спиртному

Напряжение «Джон Сноу» снимал с помощью спиртного — и вот уже месяц находится в рехабе.
Обновлено в 06:53
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Игорь Денисов завершил профессиональную карьеру. Ранее 35-летний полузащитник расторг контракт с московским "Локомотивом".
Обновлено в 10:57
Происшествия

Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

Обновлено в 11:18
Политика

В Совфеде прокомментировали отставку Мюллера

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление спецпрокурора США Роберта Мюллера о его увольнении из Минюста.
Обновлено в 12:11
Политика

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес

Анастасия Стоцкая подхватила от Филиппа Киркорова «звездную» болезнь

Вместе со славой Стоцкой передалась «звездная болезнь» учителя.
Обновлено в 10:22
Игры

Игру по «Мстителям» покажут на E3

За игру отвечают Crystal Dynamics и Eidos Montreal, а значит, речь должна идти о достаточно высоком качестве хорошо засекреченного проекта.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка

Обновлено в 11:54
Энергетика

ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Здоровье

В России вводится новый порядок контроля за лечением онкобольных

Минздрав вводит новую систему оказания онкологической помощи. Теперь все лечение входит в систему ОМС, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Общество

В Якутии игрок КВН извинился за шутку про мэра

В Якутии директор детского дома Николай Харлампьев публично извинился перед мэром города Вилюйска Нюргустаном Афанасьевым за то, что назвал его суперменом.
Обновлено в 07:42
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о процедуре импичмента.
Обновлено в 09:38
Авто

В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей

За первые четыре месяца 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 475 тыс. единиц, что практически совпадает с результатом за аналогичный период прошлого года (474,9 тыс. шт.).
Обновлено в 04:36
Культура

В Госдуме в конкурсе для рэперов «победил искусственный интеллект»

Москвичка Екатерина Юрченко под псевдонимом "ДирХантерКа" стала победительницей конкурса "Безграничный рэп", организованного комитетом Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи; жюри признало лучшей ее песню, созданную нейросетью.
Обновлено в 12:40
Космос

В «пустыне нептунов» обнаружена уникальная «невозможная» экзопланета

В космической "пустыне нептунов" был найден новый объект.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей

Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Политика

Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие

Военные Сирии и РФ готовятся к эвакуации гражданских из Идлиба

Решение об открытии КПП связано с началом масштабной военной операции в провинции Идлиб, которая уже долгое время остается крупнейшим оплотом террористов в Сирии.
Обновлено в 10:51
Общество

В Москве отреставрируют стены и башни Донского монастыря

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры России Владимир Мединский проверили ход реставрации памятников Донского монастыря.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко вновь готовится к свадьбе

Жена Влада Топалова Регина Тодоренко готовится к свадебной церемонии.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Пострадавший в Косове сотрудник ООН из РФ будет переведен в Белград

Сотрудник миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков, который пострадал во вторник во время операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения.
Обновлено в 07:30
Наука

Новые нейроны образуются даже у пациентов с болезнью Альцгеймера

Авторы нашли доказательства, что нейроны могут появляться даже у лиц с болезнью Альцгеймера, хотя и со значительно сниженной скоростью.
Обновлено 26 мая в 07:12
Футбол

Дзюба попал в символическую сборную Лиги Европы

Компания InStat Football, которая занимается футбольной статистикой, опубликовала символическую сборную Лиги Европы сезона-2018/19.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

Потап и Каменских поделились нежными снимками со своей свадьбы

Накануне звездная чета опубликовала новые фото со дня своей свадьбы.
Обновлено в 07:57
Общество

ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Общество

Школьники сегодня сдали ЕГЭ по математике

Другие предметы учащиеся сдают по выбору. Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы остались на уровне прошлого года.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 года колонии

Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
Обновлено в 10:21
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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