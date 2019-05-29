Футбол

«Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезонеRT на русском 11:13

«Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.
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Генеральный директор «Анжи»: заявиться в ПФЛ по внештатной процедуре реально

Чемпионат13:34

В «Анжи» рассчитывают на лицензию от РФС в условном порядке

РИА Дагестан08:11

Магомед Адиев: «Это трагедия, когда в стране умирают футбольные клубы»

Матч ТВ11:57

Магомед Адиев: «Это трагедия, когда в стране умирают футбольные клубы»

Спорт-Экспресс11:53

«Анжи» не подавал заявку на получение лицензии для выступления в ПФЛ

Sport24.ru10:19

В «Анжи» хотят рассчитаться с футболистами, а не объявлять о банкротстве

РИА Новости14:18

«Анжи» не будет выступать в ФНЛ в следующем сезоне

Советский спорт11:01
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Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово

Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.
Обновлено в 10:45
Театры

Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной

Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В здании МВД Франции произошел пожар

Эвакуация сотрудников была проведена в среду из здания МВД Франции из-за пожара в столярном цехе ведомства, сообщает французская газета Le Parisien.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие

В ЛНР предотвратили проникновение украинских диверсантов

Народная милиция Луганской народной республики предотвратила попытку проникновения диверсионно-разведовательной группы украинских силовиков.
Обновлено в 13:56
Политика

Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:55
Политика

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Обновлено в 11:22
Здоровье

Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе

Обновлено в 07:17
Футбол

Широков назвал Денисова идеальным футболистом

Роман Широков назвал бывшего партнера по «Зениту» Игоря Денисова идеальным футболистом.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Мать бросила двух детей в подмосковном хостеле

Обновлено в 12:19
Политика

Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации

Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации Выступая в Госдуме на «правительственном часе», генпрокурор Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в области обеспечения безопасности полетов.
Обновлено в 05:52
Политика

США пригрозили Европе из-за механизма обхода санкций против Ирана

Белый дом пригрозил санкциями Германии, Великобритании и Франции за использование финансового механизма Instex, который позволяет защитить торговые отношения государств c Ираном от санкций США.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин заявил о совершенном на него нападении

В эфире «На самом деле» певец Прохор Шаляпин заявил, что на него организовал нападение некоторый бизнесмен.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Политика

Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг кражу серверов СНБО

Техника в ситуационной комнате в администрации президента Украины была взята на аренду, потом её вернули, речи о краже идти не может, заявил пресс-секретарь экс-главы государства Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Зеленский сменил главу госохраны Украины

Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.
Обновлено в 13:01
Игры

Sony назвала дату выхода Death Stranding

Обновлено в 13:46
Энергетика

ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:49
Политика

Спецпрокурор США Мюллер подает в отставку

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «вмешательство России в американские выборы» заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.
Обновлено в 12:30
Футбол

Кокорин и Мамаев могут начать тренировать в колонии

Обновлено в 12:52
Транспорт

Uber будет отказывать в поездках пассажирам с низким рейтингом

Uber намерен на основе формируемого рейтинга отключать от системы пассажиров, которые вызывают много нареканий со стороны зарегистрированных водителей.
Обновлено в 14:36
Общество

Наблюдатели оценили «модный» образ полковника ФСБ в СИЗО

Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что начальник одного из отделов управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин выглядит в СИЗО модно и стильно.
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес

Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей

Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday

В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Футбол

В Баку полиция останавливает болельщиков «Арсенала» в майках Мхитаряна

Полиция Баку останавливает болельщиков "Арсенала" в майках с фамилией Генриха Мхитаряна, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:36
Общество

МВД сократило список потенциально опасных пород собак

МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено в 12:54
Космос

NASA: Земле угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря

В NASA предупредили жителей Земли о том, что Планете угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря.
Обновлено в 10:32
Экономика

Счётная палата нашла нарушения в космической отрасли на 50 млрд рублей

«По проверкам, не попадающим под грифы ограничения информации, объем выявленных нарушений составил около 50 млрд рублей», - заявили в пресс-службе Счётной палаты, отвечая на вопрос о нарушениях в космической отрасли в 2018 году.
Обновлено в 14:27
Автоспорт

В Вене прошли похороны Ники Лауды

Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Софья Каштанова назвала 4-месячного сына именем Джордж

Актриса Софья Каштанова по возвращении в Москву из Мексики решила порадовать поклонников, рассекретив имя 4-месячного сына.
Обновлено в 09:23
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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