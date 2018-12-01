Футбол
Футболисты махачкалинского "Анжи" и "Уфы" разошлись миром в матче 16-го тура молодежного первенства России. Игра, прошедшая в субботу в Каспийске (Дагестан), закончилась со счетом 3:3.
РИА Новости05:48
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Футбол
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