Футбол

«Анжи» и «Уфа» не забили голов в единственном тёплом матче РПЛ
Life.ru
вчера в 13:20

Хотя явный момент для взятия ворот возник в концовке матча у хозяев поля. Судья назначил пенальти в ворота "Уфы", однако игрок "Анжи" не сумел переиграть вратаря: тот отразил удар. Матч в итоге завершился нулевой ничьей, "Анжи" и "Уфа" набрали по одному очку и обогнали "Крылья Советов".
Life.ruвчера в 13:20

Подробнее о событии

«Анжи» и «Уфа» не забили голов в единственном тёплом матче РПЛ

Life.ruвчера в 13:20

Футбол. Турнирная таблица РПЛ 2018/19: обзор дня. «Анжи» сыграл вничью с «Уфой», «Енисей» спасся в игре с «Ахматом», «Оренбург» сыграет с «Крыльями» весной. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 13:29
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 02:33, Ашберн
Футбол

Ари: «Краснодар» устроит только победа в матче с «Уралом»

Обновлено в 02:19
Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче АПЛ

Обновлено вчера в 16:51
Футбол

Аллегри: «Роналду должен забивать голы с пенальти, чтобы его простили»

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча Серии А с "Фиорентиной" (3:0) пошутил о том, что нападающий Криштиану Роналду будет прощен за голы в ворота "бьянконери" в прошлом, только если его реализация при исполнении ударов с "точки" составит 100%.
Обновлено в 00:31
Футбол

Тренер «Реала»: «Бэйл испытывает дискомфорт, он изможден»

Обновлено в 02:27
Футбол

Неймар пошутил над Мбаппе, облив его водой

Нападающий "ПСЖ" Неймар пошутил над своим одноклубником Кильяном Мбаппе.
Обновлено в 01:48
Футбол

Ибрагимович составил «команду мечты», включив в неё себя

Обновлено в 00:33
Футбол

ЦСКА интересуется форвардом сборной Эквадора Сифуэнте

Московский ЦСКА рассматривает вариант приобретения форварда сборной Эквадора Джона Сифуэнте, сообщает Mercado.
Обновлено в 02:20
Футбол

«Хетафе» разгромил «Эспаньол» в 14-м туре примеры

В матче 14-го тура чемпионата Испании Хетафе на своем поле разгромил Эспаньол 3:0.
Обновлено вчера в 21:14
Футбол

Стали известны причины конфликта Иско с Солари

Стали известны причины, почему главный тренер «Реала» Сантьяго Солари не доверяет место в составе полузащитнику Иско.
Обновлено в 02:12
Футбол

Магомед Адиев: «Поле внесло свои коррективы в игру»

Со стороны игра показалась медленной. Первый тайм остался за «Уфой», а во втором тайме мы добавили немного в скорости, были моменты.
Обновлено вчера в 13:35
Футбол

Аленичев о погоде в Красноярске: Ну, было прохладно

Обновлено вчера в 22:36
Футбол

Тренер дортмундской «Боруссии» вошел в историю клуба

Обновлено в 01:52
Футбол

Франк Лебеф: «В мое время Неймар за симуляции отправился бы в лазарет»

Бывший защитник сборной Франции Франк Лебеф раскритиковал нападающего "ПСЖ" Неймара за постоянные симуляции.
Обновлено в 02:23
Футбол

«Уфа» расторгла контракт с Зубаревым

Защитник «Уфы» Владимир Зубарев покинул клуб в связи с расторжением трудового контракта.
Обновлено в 01:52
Футбол

«Тигры» Леонида Слуцкого обломали зубы об «Эммен»

У «тигров» был шанс вырвать победу в самой концовке встречи, но все тот же Бриан Линссен не смог реализовать пенальти.
Обновлено в 01:42
ещё по теме
Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное