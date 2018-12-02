Футбол
Хотя явный момент для взятия ворот возник в концовке матча у хозяев поля. Судья назначил пенальти в ворота "Уфы", однако игрок "Анжи" не сумел переиграть вратаря: тот отразил удар. Матч в итоге завершился нулевой ничьей, "Анжи" и "Уфа" набрали по одному очку и обогнали "Крылья Советов".
Life.ruвчера в 13:20
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