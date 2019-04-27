Футбол

«Анжи» и «Ростов» сыграли вничьюREGNUM 13:06

Анжи — Ростов
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
35′
Роман Еременко
55′
Александр Зуев
69′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Элдор Шомуродов
70′
Ивелин Попов
Алексей Ионов
Роланд Гиголаев
Магомед Эльмурзаев
74′
Камиль Закиров
78′
Андрес Понсе
Хуан Эдуардо Лескано
79′
Магомед Эльмурзаев
83′
84′
Александр Зуев
Бактиер Зайнутдинов
Махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче двадцать шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 27 апреля на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске, завершилась со счетом 1:1.
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