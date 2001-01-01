Футбол
«Анжи» и «Краснодар» определились с формойSoccer.ru вчера в 08:46
"Краснодар" и "Анжи" определились с формами на матч 21-го тура РПЛ. Краснодарская команда сегодня выйдет на поле в черной форме, а махачкалинская - в желтой.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:12, Ашберн
Политика
Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Порошенко в день выборов напомнил о разрыве Договора о дружбе с РФ
В день президентских выборов Петр Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 04:27
Музыка
Юная волгоградка София Тихомирова вышла из проекта «Голос. Дети»
Все трое показали красивый вокал и эмоциональное выступление, однако по правилам продолжить участие в конкурсе может только один участник из трио.
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета совладельца S7
Первые кадры с места крушения бизнес-джета Epic в Германии публикует телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что готов к дебатам со своим оппонентом, нынешним лидером Незалежной Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
Глава Тувы рассказал о фирменном шашлыке Владимира Путина
Глава Тувы Шолбан Кара-оол поделился сведениями об отдыхе президента России Владимира Путина в регионе.
Обновлено вчера в 05:24
Шоу-бизнес
Ольге Бузовой стало плохо после очередного концерта
В воскресенье певица Ольга Бузова дала два концерта подряд - в Подольске и Мытищах. После второго выступления ей стало плохо.
Обновлено вчера в 22:18
Наука
Ученые назвали основные причины развития рака груди
Обновлено вчера в 18:41
Экономика
Что изменится в жизни россиян с апреля 2019 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в апреле 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Порошенко стал лидером голосования в Антарктиде
Действующий глава Украины Петр Порошенко одержал победу на президентских выборах в Антарктиде.
Обновлено в 00:58
Здоровье
Врачи приняли рак пациентки за половое созревание
В Великобритании врачи приняли опухоль мозга пациентки за признаки полового взросления. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:48
Хоккей
Голкипер Бобровский может перейти во «Флориду»
Голкипер "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский может перейти во "Флориду Пантерз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Пушков оценил обещание Порошенко победить во втором туре выборов
В случае выхода во второй тур президентских выборов на Украине действующий глава государства Петр Порошенко ради победы может задействовать схемы подлогов.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе
Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.
Обновлено вчера в 21:43
Экономика
Доходы Порошенко за год выросли в 95 раз
Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли более чем в 95 раз по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 23:04
Здоровье
Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись
Больше всего журналиста поразило, что гематоген производится из крови крупного рогатого скота.
Обновлено в 01:06
Политика
Минздрав Украины посоветовал пить чай в ожидании итогов выборов
Первый тур президентских выборов на Украине состоялся в воскресенье, 31 марта.
Обновлено вчера в 19:54
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич призналась, что после первой беременности была вынуждена обратиться к психологу
Анна Хилькевич с мужем и дочками Напомним, со вторым мужем и отцом своих дочерей Артуром Анна познакомилась в 2013 году незадолго после развода с первым супругом, менеджером сериала "Барвиха" Антоном Покрепой.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Профильный комитет Думы рекомендовал не признавать выборы на Украине
Комитет Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал депутатам принять заявление о непризнании результатов выборов президента Украины.
Обновлено в 00:54
Здоровье
В Москве разработан уникальный клей для лечения ран и ожогов
Обновлено в 00:50
Общество
Россияне назвали самых воспитанных туристов
В январе этого года жители Германии назвали туристов из России и Великобритании самыми раздражающими.
Обновлено в 00:48
Политика
Мадуро ограничил потребление электроэнергии в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в твиттере заявил о введении норм производства, распределения и потребления электроэнергии в стране.
Обновлено в 00:30
Футбол
Ракицкий: «Кайфую от болельщиков „Зенита“»
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с "Оренбургом" (3:1).
Обновлено вчера в 10:28
Интернет
Цукерберг высказался за госрегулирование Интернета
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что роль правительств и регулирующих органов для норм и стандартов в Интернете должна быть более активной.
Обновлено 30 марта в 22:38
Политика
Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине
2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Филева Наталия Валерьевна
Обновлено вчера в 18:59
Финансы
Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ
В ноябре первый запред ЦБ Ксения Юдаева сообщала, что годовой темп увеличения в портфелях банков таких необеспеченных залогом или поручительством кредитов достиг 26,5 процента.
Обновлено вчера в 01:00
Интернет
Искусственный интеллект поможет властям ХМАО эффективнее работать. CКРИН
В дептехнологий отметили, что в функционал входит также получение разрешения на строительство, цен на топливо, поиск контактов чиновников, зачисление в школу или детский сад.
Обновлено в 00:03
Происшествия
В США признали невиновными двух отсидевших 42 года мужчин
Двое мужчин, которые провели в тюрьме 42 года по обвинению в убийстве, вышли на свободу после того, как их признали невиновными.
Обновлено вчера в 12:40