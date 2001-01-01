Футбол

«Анжи» и «Краснодар» определились с формойSoccer.ru вчера в 08:46

"Краснодар" и "Анжи" определились с формами на матч 21-го тура РПЛ. Краснодарская команда сегодня выйдет на поле в черной форме, а махачкалинская - в желтой.
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«Анжи» и «Краснодар» определились с формой

Soccer.ruвчера в 08:46
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Политика

Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече

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Все трое показали красивый вокал и эмоциональное выступление, однако по правилам продолжить участие в конкурсе может только один участник из трио.
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Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что готов к дебатам со своим оппонентом, нынешним лидером Незалежной Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 16:04
Политика

Глава Тувы рассказал о фирменном шашлыке Владимира Путина

Глава Тувы Шолбан Кара-оол поделился сведениями об отдыхе президента России Владимира Путина в регионе.
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Ольге Бузовой стало плохо после очередного концерта

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Наука

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Экономика

Что изменится в жизни россиян с апреля 2019 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в апреле 2019 года и коснутся многих россиян.
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Происшествия

В Перу в результате возгорания автобуса погибли 20 человек

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Действующий глава Украины Петр Порошенко одержал победу на президентских выборах в Антарктиде.
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Врачи приняли рак пациентки за половое созревание

В Великобритании врачи приняли опухоль мозга пациентки за признаки полового взросления. Об этом сообщает издание Daily Mail.
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Хоккей

Голкипер Бобровский может перейти во «Флориду»

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Политика

Пушков оценил обещание Порошенко победить во втором туре выборов

В случае выхода во второй тур президентских выборов на Украине действующий глава государства Петр Порошенко ради победы может задействовать схемы подлогов.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе

Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.
Обновлено вчера в 21:43
Экономика

Доходы Порошенко за год выросли в 95 раз

Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли более чем в 95 раз по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 23:04
Здоровье

Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись

Больше всего журналиста поразило, что гематоген производится из крови крупного рогатого скота.
Обновлено в 01:06
Политика

Минздрав Украины посоветовал пить чай в ожидании итогов выборов

Первый тур президентских выборов на Украине состоялся в воскресенье, 31 марта.
Обновлено вчера в 19:54
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич призналась, что после первой беременности была вынуждена обратиться к психологу

Анна Хилькевич с мужем и дочками Напомним, со вторым мужем и отцом своих дочерей Артуром Анна познакомилась в 2013 году незадолго после развода с первым супругом, менеджером сериала "Барвиха" Антоном Покрепой.
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Политика

Профильный комитет Думы рекомендовал не признавать выборы на Украине

Комитет Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал депутатам принять заявление о непризнании результатов выборов президента Украины.
Обновлено в 00:54
Здоровье

В Москве разработан уникальный клей для лечения ран и ожогов

Обновлено в 00:50
Общество

Россияне назвали самых воспитанных туристов

В январе этого года жители Германии назвали туристов из России и Великобритании самыми раздражающими.
Обновлено в 00:48
Политика

Мадуро ограничил потребление электроэнергии в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в твиттере заявил о введении норм производства, распределения и потребления электроэнергии в стране.
Обновлено в 00:30
Футбол

Ракицкий: «Кайфую от болельщиков „Зенита“»

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с "Оренбургом" (3:1).
Обновлено вчера в 10:28
Интернет

Цукерберг высказался за госрегулирование Интернета

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что роль правительств и регулирующих органов для норм и стандартов в Интернете должна быть более активной.
Обновлено 30 марта в 22:38
Политика

Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине

2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия

Филева Наталия Валерьевна

Обновлено вчера в 18:59
Финансы

Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ

В ноябре первый запред ЦБ Ксения Юдаева сообщала, что годовой темп увеличения в портфелях банков таких необеспеченных залогом или поручительством кредитов достиг 26,5 процента.
Обновлено вчера в 01:00
Интернет

Искусственный интеллект поможет властям ХМАО эффективнее работать. CКРИН

В дептехнологий отметили, что в функционал входит также получение разрешения на строительство, цен на топливо, поиск контактов чиновников, зачисление в школу или детский сад.
Обновлено в 00:03
Происшествия

В США признали невиновными двух отсидевших 42 года мужчин

Двое мужчин, которые провели в тюрьме 42 года по обвинению в убийстве, вышли на свободу после того, как их признали невиновными.
Обновлено вчера в 12:40
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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