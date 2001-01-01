«Анжи» и «Краснодар» определились с формойSoccer.ru вчера в 08:46

"Краснодар" и "Анжи" определились с формами на матч 21-го тура РПЛ. Краснодарская команда сегодня выйдет на поле в черной форме, а махачкалинская - в желтой.

«Анжи» и «Краснодар» определились с формой

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