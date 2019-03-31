Футбол

«Анжи» и «Краснодар» определились с формойSoccer.ru 08:46

Краснодар — Анжи
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
"Краснодар" и "Анжи" определились с формами на матч 21-го тура РПЛ. Краснодарская команда сегодня выйдет на поле в черной форме, а махачкалинская - в желтой.
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Игнатьев выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Анжи»

Кубанские новости11:09

«Краснодар» обыграл «Анжи» в матче молодёжного первенства России

Чемпионат09:53

Чемпионат России по футболу продолжается

Краснодар05:52

«Краснодар» обыграл «Анжи» в матче молодежного первенства России

РИА Новости09:00

«Молодежка» «Краснодара» вырвала победу в матче с «Анжи»

Спорт-Экспресс08:52

Молодёжка «Краснодара» дожала «Анжи»

Евро-футбол.ру08:56

Молодежная команда «Краснодара» добилась минимальной победы над «Анжи»

Матч ТВ09:19
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Происшествия

Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне

Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в четырех нападениях с ножом на прохожих в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.
Обновлено в 10:37
Общество

Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ

Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:47
Политика

Китай продлил решение о заморозке тарифов на ввоз машин из США

Правительство Китая продлило решение о приостановке взыскания повышенных тарифов на импорт американских автомобилей и комплектующих, сообщает Global Times со ссылкой на Минфин КНР.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья

Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Армия и оружие

Украинские военные в Донбассе голосуют на спецучастках

Обновлено в 04:47
Армия и оружие

«Летающий кошмар»: Запад впечатлило новое необычное оружие России

Видео испытаний дрона, вооруженного автоматическим карабином "Вепрь", сильно впечатлило журналистов.
Обновлено в 09:40
Политика

Основная борьба на украинских выборах идет за второе место

Явка на 15:00 составляет 43,8% избирателей.
Обновлено в 09:38
Политика

Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле

Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях.
Обновлено в 08:35
Происшествия

«Победа» прекратила выполнять рейсы из Петербурга за рубеж

С 31 марта авиакомпания «Победа» закрывает международные полеты из Северной столицы.
Обновлено в 08:45
Общество

В Екатеринбурге уточнили сроки восстановления Краснознамённой группы

Обновлено в 06:38
Культура

Мединский: в Театре Волкова выступают за объединение с Александринкой

В среду Мединский сообщил, что ярославский Театр драмы имени Волкова и петербургский Александринский театр по инициативе худруков обоих учреждений намерены объединиться в единый театральный комплекс - Первый национальный театр.
Обновлено вчера в 08:20
Футбол

Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»

Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Политика

Зеленский пока набирает 27% голосов избирателей

Обновлено в 08:15
Экономика

Социальные пенсии в России повысятся с 1 апреля

Пенсии по государственному обеспечению в России вырастут на 2% с 1 апреля этого года. Таким образом в среднем они составят 9266 рублей.
Обновлено 29 марта в 09:41
Политика

Министры Мэй могут уйти в отставку из-за споров по Brexit

Несколько британских министров кабинета премьера страны Терезы Мэй могут покинуть свой пост на фоне конфликта по условиям Brexit.
Обновлено в 01:00
Политика

Ляшко могут посадить за поведение на избирательном участке

Обновлено в 08:58
Политика

Украинка родила на избирательном участке в Киеве

Обновлено в 07:59
Политика

МГБ ДНР: Киев проводит фильтрационные мероприятия у линии разграничения

Спецслужбами ДНР получена оперативная информация о том, что сотрудники украинских силовых ведомств проводят массовые фильтрационные мероприятия в 20-километровой зоне от линии разграничения.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие

Разведчики ЗВО потренировались в болотах Ленинградской области

Тренировки шли и днем и ночью в лесах и болотах Ленинградской, Нижегородской, Московской, Воронежской и Курской областей, а длились они до 12 часов в сутки.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Два человека погибли в перестрелке на избирательном участке в Турции

Обновлено в 09:56
Футбол

ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив два мяча в концовке матча

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:28
Экономика

С инвестициями по жизни

По оценке Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Ассоциации страховщиков жизни, по итогам 2018 года общий объем страховых премий страховщиков жизни вырос по почти на треть и достиг 478 млрд руб. При этом почти весь рост основан на продажах одного продукта — инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).
Обновлено в 07:04
Общество

В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
Обновлено в 05:16
Политика

Эмир Катара покинул саммит ЛАГ без объяснения причин

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани без объяснения причин покинул саммит Лиги арабских государств в Тунисе (ЛАГ).
Обновлено в 10:16
Происшествия

Шесть человек погибли при падении джипа с высоты в Непале

Как минимум шесть человек погибли в результате падения джипа с высоты 200 метров на востоке Непала.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие

На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля в региональном совете Эшколь близ границы с сектором Газа.
Обновлено вчера в 17:53
Политика

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
Обновлено в 07:56
Кино

Серебренников получил премию «Ника» как лучший режиссер

Режиссер Кирилл Серебренников получил премию «Ника» за лучшую режиссерскую работу.
Обновлено в 03:21
Происшествия

На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова

Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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