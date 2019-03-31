«Анжи» и «Краснодар» определились с формойSoccer.ru 08:46

"Краснодар" и "Анжи" определились с формами на матч 21-го тура РПЛ. Краснодарская команда сегодня выйдет на поле в черной форме, а махачкалинская - в желтой.

«Анжи» и «Краснодар» определились с формой

Происшествия Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в четырех нападениях с ножом на прохожих в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.

Общество Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.

Единоборства Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.

Политика Китай продлил решение о заморозке тарифов на ввоз машин из США Правительство Китая продлило решение о приостановке взыскания повышенных тарифов на импорт американских автомобилей и комплектующих, сообщает Global Times со ссылкой на Минфин КНР.

Армия и оружие Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.

Политика Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях.

Происшествия «Победа» прекратила выполнять рейсы из Петербурга за рубеж С 31 марта авиакомпания «Победа» закрывает международные полеты из Северной столицы.

Культура Мединский: в Театре Волкова выступают за объединение с Александринкой В среду Мединский сообщил, что ярославский Театр драмы имени Волкова и петербургский Александринский театр по инициативе худруков обоих учреждений намерены объединиться в единый театральный комплекс - Первый национальный театр.

Футбол Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом» Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".

Экономика Социальные пенсии в России повысятся с 1 апреля Пенсии по государственному обеспечению в России вырастут на 2% с 1 апреля этого года. Таким образом в среднем они составят 9266 рублей.

Политика Министры Мэй могут уйти в отставку из-за споров по Brexit Несколько британских министров кабинета премьера страны Терезы Мэй могут покинуть свой пост на фоне конфликта по условиям Brexit.

Политика МГБ ДНР: Киев проводит фильтрационные мероприятия у линии разграничения Спецслужбами ДНР получена оперативная информация о том, что сотрудники украинских силовых ведомств проводят массовые фильтрационные мероприятия в 20-километровой зоне от линии разграничения.

Армия и оружие Разведчики ЗВО потренировались в болотах Ленинградской области Тренировки шли и днем и ночью в лесах и болотах Ленинградской, Нижегородской, Московской, Воронежской и Курской областей, а длились они до 12 часов в сутки.

Экономика С инвестициями по жизни По оценке Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Ассоциации страховщиков жизни, по итогам 2018 года общий объем страховых премий страховщиков жизни вырос по почти на треть и достиг 478 млрд руб. При этом почти весь рост основан на продажах одного продукта — инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).

Общество В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.

Политика Эмир Катара покинул саммит ЛАГ без объяснения причин Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани без объяснения причин покинул саммит Лиги арабских государств в Тунисе (ЛАГ).

Происшествия Шесть человек погибли при падении джипа с высоты в Непале Как минимум шесть человек погибли в результате падения джипа с высоты 200 метров на востоке Непала.

Армия и оружие На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля в региональном совете Эшколь близ границы с сектором Газа.

Политика Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.

Кино Серебренников получил премию «Ника» как лучший режиссер Режиссер Кирилл Серебренников получил премию «Ника» за лучшую режиссерскую работу.