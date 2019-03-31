Футбол
«Анжи» и «Краснодар» определились с формойSoccer.ru 08:46
Вандерсон Соуза
|18′
Сергей Петров
|30′
Виктор Классон
|39′
|42′
Антон Белов
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
11
Скопинцев
8
Газинский
33
Перейра
16
Классон
93
Сулейманов
85
Игнатьев
7
Вандерсон
22
Дюпин
18
Ахъядов
3
Удалый
4
Белов
25
Эльмурзаев
13
Гиголаев
99
Закиров
5
Кулик
8
Гайдаров
29
Ондуа
9
Понсе
Анжи
Расстановка 5‑4‑1
"Краснодар" и "Анжи" определились с формами на матч 21-го тура РПЛ. Краснодарская команда сегодня выйдет на поле в черной форме, а махачкалинская - в желтой.
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