Футбол
«Анжи» и «Динамо» сыграли вничьюREGNUM 10:33
|10′
Абдул Азиз Тетте
Андрес Понсе
|17′
|36′
Григорий Морозов
|46′
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
|54′
Григорий Морозов
Константин Рауш
Иван Иванченко
Камиль Закиров
|57′
|62′
Мигел Филипе Кардозу
Даниил Липовой
Адлан Кацаев
Иван Маркелов
|66′
|73′
Тони Шуньич
Андрес Понсе
Павел Долгов
|87′
Апти Ахъядов
|90′+3′
|90′+4′
Абдул Азиз Тетте
Адлан Кацаев
|90′+4′
Анжи
Расстановка 3‑5‑2
22
Дюпин
3
Удалый
28
Калошин
30
Гапон
18
Ахъядов
99
Закиров
29
Ондуа
5
Кулик
13
Гиголаев
6
Маркелов
19
Долгов
1
Шунин
25
Козлов
44
Шуньич
24
Евгеньев
34
Рауш
78
Липовой
6
Юсупов
5
Тетте
20
Грулев
48
Луценко
8
Панченко
Динамо
Расстановка 4‑4‑2
Махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с московским «Динамо» в матче двадцать второго тура чемпионата России по футболу. Встреча, проходившая 6 апреля на стадионе «Анжи-арена» в Каспийске, завершилась со счетом 1:1.
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