Футбол

«Анжи» и «Динамо» сыграли вничьюREGNUM 10:33

Анжи — Динамо
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
10′
Абдул Азиз Тетте
Андрес Понсе
17′
36′
Григорий Морозов
46′
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
54′
Григорий Морозов
Константин Рауш
Иван Иванченко
Камиль Закиров
57′
62′
Мигел Филипе Кардозу
Даниил Липовой
Адлан Кацаев
Иван Маркелов
66′
73′
Тони Шуньич
Андрес Понсе
Павел Долгов
87′
Апти Ахъядов
90′+3′
90′+4′
Абдул Азиз Тетте
Адлан Кацаев
90′+4′
Махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с московским «Динамо» в матче двадцать второго тура чемпионата России по футболу. Встреча, проходившая 6 апреля на стадионе «Анжи-арена» в Каспийске, завершилась со счетом 1:1.
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