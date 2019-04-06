Футбол
«Анжи» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч РПЛМатч ТВ 06:05
Тренерские штабы «Анжи» и «Динамо» определились со стартовыми составами команд на матч 22-го тура РПЛ.
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Шоу-бизнес
Дмитрий Харатьян рассказал об алкогольной зависимости
Обновлено в 05:15
Гаджеты
Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi
В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ был ранен мужчина, заявили в СЦКК
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о размере своей пенсии
Обновлено в 04:24
Общество
Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»
"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
Центральный рынок сгорел в Прокопьевске
К настоящему времени огонь ликвидирован. Днем в субботу, 6 апреля, около 13:30 в Прокопьевске вспыхнул Центральный рынок.
Обновлено в 04:44
Политика
Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко
В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Политика
Соловьев выгнал из студии оскорбившего евреев польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейба, который высказался оскорбительно в отношении евреев.
Обновлено в 01:14
Происшествия
При пожаре под Владимиром погибли бабушка и двое внуков
В городе Вязники Владимирской области при пожаре в частном доме погибли бабушка и двое внуков: пятилетний мальчик и восьмимесячная девочка.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Совбез ООН потребовал прекратить военные действия в Ливии
Совет безопасности ООН призывает Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара прекратить военные действия в Ливии, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:19
Шоу-бизнес
Александр Задойнов расстался с девушкой после примирения с Элиной Камирен
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
CNN пустили на российскую базу в Арктике
Сюжет о российской военной базе «Северный клевер» на острове Котельный в Арктике 4 апреля вышел в эфир телеканала CNN.
Обновлено в 05:28
Наука
Квантовый компьютер Лукина решил первую серьезную задачу
Квантовый компьютер, построенный группой ученых под руководством профессора физики Гарвардского университета (США) Михаила Лукина, решил свою первую серьезную научную задачу — при помощи квантовой вычислительной машины удалось экспериментально подтвердить теорию, которая описывает появление Вселенной и переходы вещества между разными агрегатными состояниями.
Обновлено вчера в 07:33
Общество
Гороскоп на 6 апреля: Стрельцы эмоциональны, а Овнам стоит беречь силы
Успешность ваших сегодняшних деяний целиком и полностью зависит от вашей веры в собственные силы.
Обновлено вчера в 11:27
Армия и оружие
Корабли НАТО и Грузии провели учения в Чёрном море
В акватории Чёрного моря совместные учения провели четыре корабля второго постоянного морского соединения НАТО и два корабля береговой охраны МВД Грузии.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Украинская крылатая ракета «Нептун» не смогла полететь
Ранее специалисты выразили серьёзную озабоченность тем, что Украина осуществляет пуски своих крылатых ракет на сравнительно небольшом расстоянии от Крыма, особенно с учётом того, что сама ракета пока что не была принята на вооружение украинской армией, и, фактически, сейчас только проходит свои испытания.
Обновлено 03 апреля в 23:17
Футбол
Девушка Роналду рассказала, как познакомилась с футболистом
Девушка лидера сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о знакомстве с футболистом.
Обновлено в 05:11
Игры
Sony выпустит ножной контроллер движения для PlayStation VR в июне
Компания Sony объявила о скором выходе ножного контроллера движения VR для PlayStation. 3dRudder поступит в продажу 17 июня.
Обновлено вчера в 11:58
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Михаил Боярский думал, что из его дочери ничего не получится
Михаил Боярский чуть больше года ведет собственный микроблог в Instagram.
Обновлено в 05:56
Общество
Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры
В подготовленных поправках Минкультуры предлагает отменить запрет на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в учреждениях, владельцы которых осуществляют «деятельность в области культуры».
Обновлено в 03:02
Политика
Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в российскую Конституцию необходимо внести поправки, которые бы разрешали Госдуме принимать участие в формировании правительства страны, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 04:52
Экономика
Стоимость аренды квартир выросла в большинстве регионов
Цены на аренду жилья выросли в 48 из 79 регионов России, свидетельствуют данные Domofond.ru за первый квартал 2019 года.
Обновлено вчера в 06:15
Экономика
РЖД вложит 90 млрд рублей в модернизацию железных дорог Петербурга
Речь идет о модернизации и развитии инфраструктуры Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Стоимость программы – 88 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 19:15
Кино
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Обновлено вчера в 19:22
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тыс. рублей
Стало известно, на какой должности в России можно получить заработную плату выше 500 тыс. рублей. Рейтинг подготовил портал hh.ru.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал кадры прогулки с семьей
Сергей Безруков показал кадры семейной прогулки (галерея: листайте вправо) Стоит отметить, что на прошлой неделе в Губернском театре, которым руководит Сергей Безруков, состоялась премьера нового спектакля "Энергичные люди".
Обновлено вчера в 08:53