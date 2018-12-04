Футбол

«Анжи» доиграет сезон с помощью клубов РПЛ
Бомбардир.ру
08:25

«Сегодня клубы РПЛ приняли решение в случае возникновения трудностей с финансами у «Анжи» в нынешнем футбольном сезоне, помочь махачкалинцам из суммы, которая полагается от Премьер-лиги всем командам», – написал в телеграме директор спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.
Бомбардир.ру08:25

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Сергей Геннадьевич Прядкин
Бывший сотрудник КГБ СССР, ФАПСИ,ФПС,ФСБ России, полковник запаса, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональный футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности.
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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