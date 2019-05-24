Футбол
«Анжи» — «Урал»: стали известны стартовые составыЧемпионат 06:12
Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Урала» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 26 мая, на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.
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Политика
В Донецке около пяти тысяч человек вышли на траурный митинг
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве людей срочно пришлось эвакуировать с недавно открытого пешеходно-велосипедного моста из-за треснувших панелей стеклянного пола.
Обновлено в 11:50
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
В Совфеде оценили призыв Коломойского об объявлении дефолта в Украине
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал призыв олигарха Игоря Коломойского к президенту Украины Владимиру Зеленскому об объявлении дефолта в Украине.
Обновлено в 11:27
Хоккей
Призер ЧМ назвала виновных в поражении России от Финляндии
Бронзовый призер чемпионата мира (2013) в составе женской сборной России по хоккею Екатерина Ананьина назвала виновных в поражении сборной России в полуфинале чемпионата мира - 2019 от сборной Финляндии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:16
Космос
Огненные шары осветили небо над Австралией
Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.
Обновлено вчера в 02:49
Авто
Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей
Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено в 05:18
Футбол
В РПЛ установлен рекорд посещаемости
Обновлено в 12:15
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Петербурге
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах
Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
В США показали полет замаскированного под Су-57 истребителя
Пресс-служба авиабазы Неллис ВВС США опубликовала в Facebook видео, на котором запечатлен полет истребителя F-16 с «пиксельным» камуфляжем, имитирующим окраску российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 10:25
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
Обновлено в 11:09
Хоккей
Бадюков назвал бронзу сборной России на ЧМ заслугой Василевского
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков высоко оценил игру голкипера сборной России Андрея Василевского на чемпионате мира по хоккею.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
В Иране отметили боязнь США отправлять корабли в Персидский залив
ВМС США опасаются направлять свой авианосец «Авраам Линкольн» в Персидский залив, заявил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана капитан-лейтенант Али Фадави.
Обновлено в 10:41
Финансы
Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара
Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Политика
Чемпион мира с Украины назвал условия примирения с Россией
Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный в интервью YouTube-каналу «Трендец» поделился мнением насчет отношений Украины и России.
Обновлено в 10:56
Здоровье
Названы симптомы сердечных заболеваний у женщин
Обновлено в 05:14
Политика
Морской трибунал требует от России освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву выдвинул требование к России освободить украинских военных моряков и корабли, которые были задержаны в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия
В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони
Обновлено в 13:20
Политика
Владимир Жириновский в Туле раздал деньги и похвалил губернатора
Зрительские места у трибуны с выступающими заметно поредели, как только началась традиционная раздача денег: тулякам активисты ЛДПР раздали по 1-2 тысячи рублей в одни руки.
Обновлено в 10:07
Политика
Консерваторы побеждают в Германии на выборах в Европарламент
Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в Германии на выборах в Европарламент.
Обновлено в 12:25
Футбол
В Голландии футбольный судья забил гол и засчитал его
Обновлено в 10:39
Происшествия
В жилом доме в Германии произошел взрыв
Обновлено в 07:16
Происшествия
Украинская автоледи дважды протаранила КПП в Приднестровье
Женщина с украинской регистрацией дважды за день таранила КПП в Первомайске.
Обновлено в 12:24
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59