«Анжи» — «Урал»: стали известны стартовые составыЧемпионат 06:12

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Урала» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 26 мая, на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

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