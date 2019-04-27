Футбол

Анжи — Ростов 1:1LiveSport.ru вчера в 11:22

Анжи — Ростов
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Анжи Арена»
35′
Роман Еременко
55′
Александр Зуев
69′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Элдор Шомуродов
70′
Ивелин Попов
Алексей Ионов
Роланд Гиголаев
Магомед Эльмурзаев
74′
Камиль Закиров
78′
Андрес Понсе
Хуан Эдуардо Лескано
79′
Магомед Эльмурзаев
83′
84′
Александр Зуев
Бактиер Зайнутдинов
"Ростов" в выездном матче 26-го тура российской Премьер-лиги сыграл вничью с "Анжи" — 1:1. "Желто-синие" вышли вперед на 36-й минуте, когда прошла подача в штрафную площадь хозяев, последовала скидка на Романа Еременко, который мощным выстрелом с пробил точно в девятку.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эффектный гол Ерёменко — в видеообзоре матча «Анжи» — «Ростов»

Чемпионатвчера в 17:05

«Ростов» не смог обыграть в гостях «Анжи»

Советский спортвчера в 11:28

«Ростов» не выиграл у «Анжи» – 1:1. Закиров ответил на гол Еременко

Sports.ruвчера в 04:47

«Анжи» и «Ростов» не смогли выявить победителя в матче РПЛ

Газета.Ruвчера в 11:51

Как «Анжи» расписал мировую с «Ростовом»: все голы матча. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 12:14

«Анжи» — «Ростов» — 1:1. Видеообзор матча 26-го тура РПЛ

Sport24.ruвчера в 12:16

«Анжи» ушел от поражения в матче с «Ростовом»

Матч ТВвчера в 11:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 05:53, Ашберн
Политика

Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Культура

Рудковская назвала мерзкой травлю дочери Алсу после победы в «Голосе»

Как сообщает информационный портал «Супер.ру», Рудковская заявила, что события вокруг победы Микеллы Абрамовой в «Голосе» отвратительны.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия

В больнице скончалась пассажирка перевернувшегося катера

В Петербурге скончалась пассажирка катера, который перевернулся в субботу вечером в Финском заливе.
Обновлено в 04:00
Политика

Украинцам могут упростить получение российского гражданства

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 24 апреля, стало известно о том, что Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 04:48
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 13:14
Религия

Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя

Благодатный огонь из Иерусалима привезли в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия

NBC узнал об антисемитском письме подозреваемого в атаке на синагогу

Подозреваемый в стрельбе в синагоге в калифорнийском городе Пауэй незадолго до атаки опубликовал в интернете открытое письмо с антисемитскими высказываниями, сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 01:00
Политика

Зеленский поддержал идею о запрете Порошенко выезда за пределы Украины

Команда Владимира Зеленского в официальном Facebook команды объявила о том, что поддерживает петицию о запрете выезда Петра Порошенко за границу.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге

Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Общество

Посольство хочет поставить памятник Церетели в Буэнос-Айресе

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что памятник работы скульптора Зураба Церетели может появиться в сквере имени России в Буэнос-Айресе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:51
Шоу-бизнес

Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур

Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено вчера в 11:35
Здоровье

Диетологи рассказали, как сохранить фигуру во время праздников

Диетологи рассказали несколько правил, которые помогут сберечь фигуру во время праздников.
Обновлено в 03:08
Футбол

Сульшер: «„МЮ“ не подходят игроки, которыми движут деньги или слава»

Футболисты, которыми движут деньги или слава, не подходят ни для «Манчестер Юнайтед», ни для моей команды.
Обновлено в 05:40
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Религия

Путин поздравил россиян с Пасхой

Владимир Путин поздравил с Пасхой всех христиан, отмечающих Светлое Христово Воскресение, передает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 02:23
Политика

Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением и назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным.
Обновлено в 02:41
Наука

В Чили обнаружили самый древний человеческий след в Америке

Ученые в Чили обнаружили самый древний человеческий след на американском континенте возрастом около 15,6 тысяч лет, сообщает телеканал Telesur.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Число умерших во время выборов в Индонезии членов УИК превысило 270

Во время всеобщих выборов, прошедших в Индонезии 17 апреля, и в последующие 10 дней умерли 272 члена участковых избирательных комиссий.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Украинский военный погиб при взрыве в Николаеве

Обновлено в 04:16
Авто

Почему не стоит покупать подержанные машины у официальных дилеров

Обновлено 26 апреля в 05:41
Политика

Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»

Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено вчера в 18:48
Общество

Составлен портрет будущего наследника британского престола

Обновлено в 04:23
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми

Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Общество

Медведев поручил откорректировать график работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение откорректировать графики работы школ и детских садов.
Обновлено вчера в 07:44
Культура

Назарбаев и Джеки Чан обсудили совместные кинопроекты

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и китайский актер Джеки Чан обсудили возможные совместные проекты в киноиндустрии в ходе встречи в Пекине.
Обновлено в 01:56
Общество

В Пасху на Урал обрушится сильный снегопад

Обновлено вчера в 05:19
Происшествия

Двое подростков на мотоцикле погибли под Тверью в ДТП

Двое подростков погибли в результате ДТП около деревни Аркатово под Тверью.
Обновлено вчера в 18:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное