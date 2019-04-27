Футбол

«Ростов» не смог победить «Анжи»Свободная Пресса 11:31

Анжи — Ростов
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
35′
Роман Еременко
55′
Александр Зуев
69′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Элдор Шомуродов
70′
Ивелин Попов
Алексей Ионов
Роланд Гиголаев
Магомед Эльмурзаев
74′
Камиль Закиров
78′
Андрес Понсе
Хуан Эдуардо Лескано
79′
Магомед Эльмурзаев
83′
84′
Александр Зуев
Бактиер Зайнутдинов
В стартовом матче 26 тура чемпионата России махачкалинский «Анжи» ушел от поражения в матче против «Ростова». Встреча закончилась со счётом 1:1. Этот результат позволил команде Валерия Карпина временно подняться на седьмую строчку в турнирной таблице.
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