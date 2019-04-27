«Ростов» не смог победить «Анжи»Свободная Пресса 11:31

В стартовом матче 26 тура чемпионата России махачкалинский «Анжи» ушел от поражения в матче против «Ростова». Встреча закончилась со счётом 1:1. Этот результат позволил команде Валерия Карпина временно подняться на седьмую строчку в турнирной таблице.

Музыка Шоу «Голос» проверяют после победы дочери Алсу Как пишет Газета.ру, причины проверки неизвестны. Однако, многие зрители не верят в честность победы Микеллы.

Музыка Лоза назвал шоу «Голос» ширпотребом после скандала с дочерью Алсу Ранее iReactor писал, что победу Микеллы Абрамовой в финале «Голоса» прокомментировала продюсер и телеведущая Яна Рудковская.

Футбол Валерий Карпин: «„Ростов“ пять 500-процентных моментов не забил» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после ничьей с "Анжи" в матче 26-го тура РПЛ (1:1) во флеш-интервью в эфире "Матч Премьер" посетовал на реализацию моментов.

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