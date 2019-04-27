Футбол
Анжи — Ростов 1:1Вестник Кавказа 11:23
|35′
Роман Еременко
|55′
Александр Зуев
|69′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Элдор Шомуродов
|70′
Ивелин Попов
Алексей Ионов
Роланд Гиголаев
Магомед Эльмурзаев
|74′
Камиль Закиров
|78′
Андрес Понсе
Хуан Эдуардо Лескано
|79′
Магомед Эльмурзаев
|83′
|84′
Александр Зуев
Бактиер Зайнутдинов
Анжи
Расстановка 5‑3‑2
22
Дюпин
18
Ахъядов
4
Белов
28
Калошин
30
Гапон
25
Эльмурзаев
99
Закиров
29
Ондуа
5
Кулик
7
Лескано
19
Долгов
30
Песьяков
5
Хаджикадунич
6
Сигурдссон
80
Новосельцев
28
Чернов
19
Зайнутдинов
17
Норманн
7
Еременко
15
Глебов
11
Ионов
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 3‑5‑2
В Каспийске состоялась встреча 26-го тура чемпионата России по футболу между махачкалинским "Анжи" и "Ростовом".
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