Футбол

Анжи — Ростов 1:1Вестник Кавказа вчера в 11:23

Анжи — Ростов
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Анжи Арена»
35′
Роман Еременко
55′
Александр Зуев
69′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Элдор Шомуродов
70′
Ивелин Попов
Алексей Ионов
Роланд Гиголаев
Магомед Эльмурзаев
74′
Камиль Закиров
78′
Андрес Понсе
Хуан Эдуардо Лескано
79′
Магомед Эльмурзаев
83′
84′
Александр Зуев
Бактиер Зайнутдинов
В Каспийске состоялась встреча 26-го тура чемпионата России по футболу между махачкалинским "Анжи" и "Ростовом".
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