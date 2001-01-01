Футбол
Анжи — Ростов 0:1 (Перерыв)Матч ТВ 05:59
|35′
Роман Еременко
Анжи
Расстановка 5‑3‑2
22
Дюпин
18
Ахъядов
4
Белов
28
Калошин
30
Гапон
13
Гиголаев
99
Закиров
29
Ондуа
5
Кулик
9
Понсе
19
Долгов
30
Песьяков
5
Хаджикадунич
6
Сигурдссон
80
Новосельцев
28
Чернов
10
Зуев
17
Норманн
7
Еременко
15
Глебов
8
Попов
9
Сигурдарсон
Ростов
Расстановка 3‑5‑2
«Анжи» на своем поле проиграл «Ростову» в матче 26-го тура молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей. Дубль оформил полузащитник Гоча Гогричиани.
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