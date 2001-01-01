Футбол

Анжи — Ростов 0:1 (Перерыв)Матч ТВ 05:59

Анжи — Ростов
0 – 1
Перерыв
Чемпионат России
Стадион «Анжи Арена»
35′
Роман Еременко
«Анжи» на своем поле проиграл «Ростову» в матче 26-го тура молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей. Дубль оформил полузащитник Гоча Гогричиани.
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