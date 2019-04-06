Анжи — Динамо 1:1REGNUM 06:34

Футбольные клубы российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) «Анжи» из Махачкалы и московское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 6 апреля, который состоится в Каспийске.

Экономика ЕС уличил BMW, Daimler и Volkswagen в сговоре Антимонопольные органы Евросоюза по итогам начатого в сентябре прошлого года расследования пришли к предварительному выводу, что компании BMW, Daimler и Volkswagen вступили в сговор с целью ограничить разработку технологий по очистке автомобильных выбросов, передает AP.

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Армия и оружие Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке Как стало известно сегодня, в результате этого обстрела повреждены остекление и настенный кафель в помещении лаборатории горбольницы №21 г. Донецка, расположенной по адресу пр. Кремлевский, 12а.

Происшествия В Екатеринбурге в машине нашли мертвую девушку с ножом в груди Сегодня, 6 апреля, ночью в Екатеринбурге у дома № 22 на улице 40-летия Комсомола в автомобиле Chevrolet нашли тело мертвой девушки.

Шоу-бизнес Валерия осталась без сил после юбилея Иосифа Пригожина В начале апреля продюсер Иосиф Пригожин отмечал 50-летие. По случаю юбилея была организована шумная вечеринка на пятьсот гостей.

Гаджеты Два китайских студента обманули Apple почти на $1 млн Два студента из Китая, проживающих в Орегоне, обманули американскую компанию Apple на $ 1 895,8 тысячи Они меняли в сервисных центрах Apple поддельные iPhone, привезенные из Китая, чтобы получать взамен оригинальные.

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Происшествия Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.

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