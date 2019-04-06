Футбол

Анжи — Динамо 1:1Спорт-Экспресс 08:51

Анжи — Динамо
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
10′
Абдул Азиз Тетте
Андрес Понсе
17′
36′
Григорий Морозов
46′
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
54′
Григорий Морозов
Константин Рауш
Иван Иванченко
Камиль Закиров
57′
62′
Мигел Филипе Кардозу
Даниил Липовой
Адлан Кацаев
Иван Маркелов
66′
73′
Тони Шуньич
Андрес Понсе
Павел Долгов
87′
Апти Ахъядов
90′+3′
90′+4′
Абдул Азиз Тетте
Адлан Кацаев
90′+4′
"Анжи" сыграл вничью с "Динамо" (1:1) в матче 22-го тура чемпионата России. Хозяева открыли счет на 16-й минуте после удара Андреса Понсе. У гостей на 73-й минуте сравнял результат Тони Шуньич.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Анжи» и «Динамо» победителя не выявили

РИА Дагестан13:21

«Анжи» – «Динамо» – 1:1. Шуньич сравнял счет. Онлайн-трансляция матча

Sports.ru04:52

«Анжи» и «Динамо» не смогли выявить победителя в матче РПЛ

Чемпионат08:52

Футбол. Турнирная таблица РПЛ-2018/19: все голы 22-го тура. ВИДЕО

Sport.ru09:29

"Мы играем для вас!" "Анжи" благодарит болельщиков после матча с "Динамо"

Спорт-Экспресс10:15

«Анжи» и «Динамо» поделили очки

LiveSport.ru08:59

«Анжи» и «Динамо» разошлись миром

Советский спорт08:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Происшествия

Мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции в Москве

В московском районе Люблино мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции.
Обновлено в 12:51
Политика

Украина проиграла России транзитный спор в ВТО

Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.
Обновлено вчера в 04:12
Музыка

Maruv выступила на музыкальной премии в Москве

Обновлено в 06:35
Происшествия

Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион

Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Политика

Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 06:55
Хоккей

Панарин и Бобровский вывели «Коламбус» в плей-офф НХЛ

НХЛ назвала тройку лучших звезд игрового дня, и первое место в этом списке занял также Панарин. Бобровский стал третьей звездой.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие

В ВКС рассказали о решении проблемы с обнаружением дронов

Обновлено в 12:35
Политика

Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков

Главы МИД стран G7 призвали Москву освободить украинских моряков, которые в ноябре 2018 года были задержаны пограничниками в результате инцидента в районе Керченского пролива.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

Армия маршала Хафтара сообщила о взятии аэропорта Триполи

Обновлено в 08:55
Происшествия

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Футбол

Вратаря «Спартака» Селихова вынуждено заменили по ходу дерби с ЦСКА

Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Александр Селихов вынуждено покинул поле в столичном дерби с ЦСКА.
Обновлено в 13:37
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено 04 апреля в 16:41
Происшествия

Хлопок газа произошел в частном доме в Башкирии

Хлопок газа произошел в частном жилом доме в башкирском селе Большеустьикинское. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 13:09
Происшествия

У входа в отделение полиции в Балашихе нашли подозрительный предмет

Подозрительный предмет с проводами обнаружен у входа в отделение полиции в подмосковной Балашихе, правоохранители эвакуированы из здания, идет проверка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:50
Политика

Порошенко ударил журналиста за неудобный вопрос

31 марта, в день первого тура президентских выборов, Петр Порошенко был на нервах, которые сдали после неудобного вопроса журналиста телепрограммы «Схемы».
Обновлено в 07:19
Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

Обновлено в 11:52
Общество

Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов

Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Политика

Трамп сообщил, что ещё не прочитал доклад Мюллера

Американский лидер Дональд Трамп написал в своём микроблоге в Twitter, что пока не ознакомился с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».
Обновлено в 12:24
Происшествия

Петербуржец спас мужчину, тонущего в Фонтанке

Обновлено в 10:53
Энергетика

Белоруссия решила повысить тариф на транзит российской нефти

Белоруссия решила повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23% и уведомила об этих планах «Транснефть».
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия

Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»

Обновлено в 06:47
Политика

Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики

Обновлено вчера в 11:31
Происшествия

Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании

Обновлено в 12:15
Футбол

«Краснодар» в меньшинстве одолел «Крылья Советов»

"Краснодар" одолел самарские "Крылья Советов" в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:40
Армия и оружие

Порошенко испытал комплекс ракет «Нептун»

Действующий президент Украины Петр Порошенко принял участие в испытаниях новейшего комплекса крылатых ракет "Нептун".
Обновлено вчера в 08:58
Политика

Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:42
Наука

Генетики назвали разницу между пьянством и алкоголизмом

Обновлено в 11:48
Кино

Мединский назвал условие выхода в прокат «Братства» Лунгина

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что фильм «Братство» режиссёра Павла Лунгина выйдет в прокат, если он соответствует требованиям закона.
Обновлено в 12:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное