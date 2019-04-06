Анжи — Динамо 1:1Спорт-Экспресс 08:51

"Анжи" сыграл вничью с "Динамо" (1:1) в матче 22-го тура чемпионата России. Хозяева открыли счет на 16-й минуте после удара Андреса Понсе. У гостей на 73-й минуте сравнял результат Тони Шуньич.

Происшествия Мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции в Москве В московском районе Люблино мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции.

Политика Украина проиграла России транзитный спор в ВТО Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.

Происшествия Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей.

Политика Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.

Хоккей Панарин и Бобровский вывели «Коламбус» в плей-офф НХЛ НХЛ назвала тройку лучших звезд игрового дня, и первое место в этом списке занял также Панарин. Бобровский стал третьей звездой.

Политика Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков Главы МИД стран G7 призвали Москву освободить украинских моряков, которые в ноябре 2018 года были задержаны пограничниками в результате инцидента в районе Керченского пролива.

Футбол Вратаря «Спартака» Селихова вынуждено заменили по ходу дерби с ЦСКА Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Александр Селихов вынуждено покинул поле в столичном дерби с ЦСКА.

Общество Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

Происшествия Хлопок газа произошел в частном доме в Башкирии Хлопок газа произошел в частном жилом доме в башкирском селе Большеустьикинское. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Происшествия У входа в отделение полиции в Балашихе нашли подозрительный предмет Подозрительный предмет с проводами обнаружен у входа в отделение полиции в подмосковной Балашихе, правоохранители эвакуированы из здания, идет проверка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Порошенко ударил журналиста за неудобный вопрос 31 марта, в день первого тура президентских выборов, Петр Порошенко был на нервах, которые сдали после неудобного вопроса журналиста телепрограммы «Схемы».

Общество Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.

Армия и оружие ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

Политика Трамп сообщил, что ещё не прочитал доклад Мюллера Американский лидер Дональд Трамп написал в своём микроблоге в Twitter, что пока не ознакомился с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».

Энергетика Белоруссия решила повысить тариф на транзит российской нефти Белоруссия решила повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23% и уведомила об этих планах «Транснефть».

Армия и оружие Порошенко испытал комплекс ракет «Нептун» Действующий президент Украины Петр Порошенко принял участие в испытаниях новейшего комплекса крылатых ракет "Нептун".

Политика Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".