"Анжи" сыграл вничью с "Динамо" (1:1) в матче 22-го тура чемпионата России. Хозяева открыли счет на 16-й минуте после удара Андреса Понсе. У гостей на 73-й минуте сравнял результат Тони Шуньич.

Политика G7 обеспокоена присутствием российских военных в Венесуэле Главы МИД G7 выразили обеспокоенность в связи с присутствием российских военных в Венесуэле.

Армия и оружие Армия Азербайджана получила приказ на готовность к военным действиям Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов дал указания командирам и начальникам всех уровней организовать готовность армии к началу активных боевых действий.

Политика Володин выступил за участие Госдумы в формировании правительства Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал статью на сайте Госдумы, в которой отметил, что на его взгляд было бы правильным, если нижняя палата "как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства".

Происшествия В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден.

Футбол Федун заявил, что ждет битву в матче «Спартак» – ЦСКА Владерец "Спартака" Леонид Федун перед матчем 22-го тура чемпионата России между красно-белыми и ЦСКА заявил, что ожидает битву.

Происшествия Подозрительный предмет нашли у отделения полиции в Балашихе Отделение полиции в подмосковной Балашихе эвакуировали из-за подозрительного предмета с проводами.

Футбол Адриану: «Неймар жалеет об уходе из „Барселоны“» Защитник "Бешикташа" Адриану Коррея, ранее выступавший за "Барселону", сказал, что бывший форвард "Барсы" Неймар жалеет о своем уходе.

Транспорт Автомобилистам советуют отказаться от поездок на юго-востоке Москвы Водителям советуют пересесть на общественный транспорт или сдвинуть свои поездки на личных машинах на внепиковое время, передает РИА "Новости".

Политика Путину показали исследование об обуви и бедности россиян Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.

Политика За тысячи км от Киева. СМИ обнародовали настоящее место рождения Марины Порошенко «Источники «Страны» в правоохранительных органах сообщают — настоящим местом рождения Марины Порошенко является вовсе не Киев и расположено оно за тысячи километров от украинской столицы — Семипалатинск, что в Казахстане», — говорится в сообщении.

Политика Скабеева ответила на слухи о своем увольнении Ведущая Ольга Скабеева прокомментировала информацию об увольнении с телеканала "Россия 1". Согласно порталу IReactor, журналистка, отвечая на соответствующий вопрос коллег, лишь рассмеялась, признавшись, что впервые об этом слышит.

Происшествия Boeing сократит производство самолетов 737 МАХ на 20% Boeing временно сократит производство самолетов 737 МАХ почти на 20% — с 52 до 42 экземпляров в месяц, сообщает Reuters со ссылкой на главу компании Денниса Мюленбурга.

Экономика Путин одобрил пять новых налогов Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.

Политика Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.

Футбол «ПСЖ» оштрафовал Рабьо за лайк после поражения клуба Руководство «ПСЖ» оштрафовало полузащитника Адриена Рабьо, который лайкнул пост экс-игрока «МЮ» Патриса Эвра после поражения парижского клуба от «красных дьяволов».

Общество В Египте нашли гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев Хорошо сохранившаяся гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена, обнаружена археологами в городе Ахмим египетской провинции Сохаг, говорится в заявлении Министерства по делам памятников древности Египта.

Энергетика Цены на автомобильное топливо вырастут в Белоруссии на копейку Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля).

Политика Замглавы МИД России провёл разговор с ливийским маршалом Хафтаром Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провёл телефонный разговор с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.

Политика Захарова прокомментировала слова Климкина о счёте за «оккупацию» Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев может выставить Москве счёт за «столетия оккупации».

Спорт Тарасова послала футболиста «Зенита» за критику фигурного катания Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова слишком эмоционально отреагировала на слова бывшего футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Константина Зырянова, который назвал фигурное катание "адским спортом", так как в нем 18-летние девочки уже превращаются в ветеранов.

Политика Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.

Политика Луценко предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотеке Генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил за проведение дебатов между кандидатами в президенты в библиотеке.

Происшествия Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.