Футбол

Анжи — Динамо 1:1Спорт-Экспресс 08:51

Анжи — Динамо
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
10′
Абдул Азиз Тетте
Андрес Понсе
17′
36′
Григорий Морозов
46′
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
54′
Григорий Морозов
Константин Рауш
Иван Иванченко
Камиль Закиров
57′
62′
Мигел Филипе Кардозу
Даниил Липовой
Адлан Кацаев
Иван Маркелов
66′
73′
Тони Шуньич
Андрес Понсе
Павел Долгов
87′
Апти Ахъядов
90′+3′
90′+4′
Абдул Азиз Тетте
Адлан Кацаев
90′+4′
"Анжи" сыграл вничью с "Динамо" (1:1) в матче 22-го тура чемпионата России. Хозяева открыли счет на 16-й минуте после удара Андреса Понсе. У гостей на 73-й минуте сравнял результат Тони Шуньич.
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