Футбол
Анжи — Динамо 1:1Спорт-Экспресс 08:51
|10′
Абдул Азиз Тетте
Андрес Понсе
|17′
|36′
Григорий Морозов
|46′
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
|54′
Григорий Морозов
Константин Рауш
Иван Иванченко
Камиль Закиров
|57′
|62′
Мигел Филипе Кардозу
Даниил Липовой
Адлан Кацаев
Иван Маркелов
|66′
|73′
Тони Шуньич
Андрес Понсе
Павел Долгов
|87′
Апти Ахъядов
|90′+3′
|90′+4′
Абдул Азиз Тетте
Адлан Кацаев
|90′+4′
Анжи
Расстановка 3‑5‑2
22
Дюпин
3
Удалый
28
Калошин
30
Гапон
18
Ахъядов
99
Закиров
29
Ондуа
5
Кулик
13
Гиголаев
6
Маркелов
19
Долгов
1
Шунин
25
Козлов
44
Шуньич
24
Евгеньев
34
Рауш
78
Липовой
6
Юсупов
5
Тетте
20
Грулев
48
Луценко
8
Панченко
Динамо
Расстановка 4‑4‑2
"Анжи" сыграл вничью с "Динамо" (1:1) в матче 22-го тура чемпионата России. Хозяева открыли счет на 16-й минуте после удара Андреса Понсе. У гостей на 73-й минуте сравнял результат Тони Шуньич.
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