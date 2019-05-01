Футбол
Анжи — Арсенал (Тула) 0:1Тульские новости 10:08
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
|16′
Лука Джорджевич
Огнен Ожегович
|34′
Зелимхан Бакаев
Павел Калошин
|60′
|62′
Эванс Кангва
Резиуан Мирзов
Шахбан Гайдаров
Иван Иванченко
|65′
|70′
Георгий Костадинов
Андрес Понсе
Гамид Агаларов
|74′
Гаэль Ондуа
Адлан Кацаев
|85′
|89′
Огнен Ожегович
Иван Иванченко
|90′
Анжи
Расстановка 5‑3‑2
22
Дюпин
18
Ахъядов
3
Удалый
28
Калошин
4
Белов
50
Чистяков
99
Закиров
10
Кацаев
17
Иванченко
14
Агаларов
19
Долгов
1
Нигматулин
14
Хагуш
6
Беляев
8
Григалава
21
Альварес
23
Горбатенко
11
Ткачев
70
Костадинов
78
Бакаев
45
Ожегович
19
Мирзов
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
Сегодня в Каспийске проходит матч 28 тура Российской Премьер-Лиги между махачкалинским "Анжи" и тульским "Арсеналом". На 34-й минуте счет в матче открыл Зелимхан Бакаев, уверенно пробивший пенальти. После первого тайма "канониры" по делу переигрывают соперников из Махачкалы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Политика
Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
Обновлено в 08:26
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко
Обновлено в 09:10
Общество
Скончался экс-глава ГУВД Кубани и Ставрополья Александр Сапрунов
Сегодня ушел из жизни бывший начальник ГУВД Краснодарского и Ставропольского краев, Герой труда Кубани, Почетный гражданин Краснодара, генерал-лейтенант милиции в отставке Александр Сапрунов.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Названа причина задержания сотрудника Mash
Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Политика
В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив
Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
Обновлено в 09:49
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Общество
Познер о смерти Доренко: «Думаю, что Сергей в аду»
На своем сайте Познер заметил, что Доренко позволял себе самые "неслыханные высказывания", поэтому, по мнению Владимира Владимировича, его коллега "попал в ад", где "дает жару самому сатане".
Обновлено в 08:20
Происшествия
Прощание с Доренко пройдет на Троекуровском кладбище 12 мая
Церемония прощания с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила радиостанция.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Катя Лель призналась, что снова видела НЛО и сняла его на видео
Певица Катя Лель поделилась со своими подписчиками в Instagram необычным видео. На нем, по словам артистки, она запечатлела два НЛО.
Обновлено в 03:20
Культура
Игорь Николаев рассказал, в каком удручающем состоянии был Игорь Крутой после операции
Оба в свое время приехали в Москву из провинции: Игорь Николаев — из маленького городка на Сахалине, Игорь Крутой — из маленького городка на Украине.
Обновлено в 10:04
Авто
Назван идеальный автомобиль для долгих летних путешествий
Первое, на что следует обратить внимание при выборе авто для путешествий на дальние расстояния, - его вместительность.
Обновлено в 09:01
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено в 10:48
Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Глава МИД Японии заявил о расхождениях с Россией по мирному договору
Как отметил Коно, в этом году главы внешнеполитических ведомств встречаются третий раз, чтобы провести серьезную дискуссию по вопросам заключения мирного договора на основе совместной декларации СССР и Японии 1956 года.
Обновлено в 07:20
Общество
Скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Норвежская туристка умерла от укуса щенка на Филиппинах
Вернувшаяся с Филиппин норвежская туристка Биргитта Каллестад умерла после укуса щенка, пишет The Mirror.
Обновлено в 10:07
Футбол
Переход Маттейса де Лигта в «Барселону» может сорваться
Переход капитана «Аякса» Маттейса де Лигта в «Барселону» находится под угрозой.
Обновлено в 08:15
Футбол
Гол Погребняка принес «Уралу» ничью в матче с «Оренбургом»
Футбольный клуб "Урал" провел матч очередного тура РПЛ. "Шмели" на выезде вырвали ничью у "Оренбурга" - 2:2.
Обновлено в 08:04
Политика
Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»
Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
Обновлено в 10:37
Авто
Mazda в ближайшие годы может выпустить новую премиальную модель
Компания Mazda планирует выпустить новую модель, относящуюся к примерному ценовому сегменту.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Дочери Доренко заподозрили мачеху в убийстве отца
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
«Все думаю о внезапности смерти»: Светлана Сорокина прокомментировала гибель Доренко
Светлана Сорокина рассказала, как много лет назад заезжала к Доренко на дачу, у журналиста жили там два ротвейлера, которых телеведущая жутко боялась.
Обновлено в 10:08
Общество
Болгарский журналист подарил крымскому дворнику путевку в Москву
Журналист болгарского сетевого издания "Медиа-Мост Болгария" Борис Анзов подарил крымскому дворнику Татьяне Пантелеевой и ее подруге путевку в Москву.
Обновлено в 04:00
Происшествия
На Шиес вертолёт доставил 11 бочек с топливом
10 мая около полудня на станцию Шиес вертолетом было доставлено 11 бочек дизельного топлива.
Обновлено в 07:23
Политика
Порошенко призвал Меркель усилить санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко призвал Германию усилить санкции против России в связи с упрощением процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18