Футбол

Анжи — Арсенал (Тула) 0:1Тульские новости 10:08

Анжи — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
16′
Лука Джорджевич
Огнен Ожегович
34′
Зелимхан Бакаев
Павел Калошин
60′
62′
Эванс Кангва
Резиуан Мирзов
Шахбан Гайдаров
Иван Иванченко
65′
70′
Георгий Костадинов
Андрес Понсе
Гамид Агаларов
74′
Гаэль Ондуа
Адлан Кацаев
85′
89′
Огнен Ожегович
Иван Иванченко
90′
Сегодня в Каспийске проходит матч 28 тура Российской Премьер-Лиги между махачкалинским "Анжи" и тульским "Арсеналом". На 34-й минуте счет в матче открыл Зелимхан Бакаев, уверенно пробивший пенальти. После первого тайма "канониры" по делу переигрывают соперников из Махачкалы.
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