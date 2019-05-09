Анжи — Арсенал (Тула) 0:1 (1-й тайм)Тульские Известия 03:49

Сегодня на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске пройдет матч между тульским футбольным клубом «Арсенал» и махачкалинским клубом «Анжи».

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Шоу-бизнес Аллу Пугачеву и Игоря Николаева едва не сбил автобус Давний друг Пугачевой, певец и композитор Игорь Николаев, вспомнил, как мог погибнуть вместе с Примадонной под колесами автобуса.

Общество Сына Меган Маркл и принца Гарри могли назвать в честь кота Британский принц Арчи, родившийся 6 мая, мог получить свое имя в честь любимого кота Меган Маркл.

Общество Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».

Политика Личный адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским По информации издания, Джулиани намерен отправиться в Киев на встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Трампа.

Футбол «Динамо» и «Ростов» голов не забили Московское "Динамо" и "Ростов" не смогли определить победителя в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

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Происшествия Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Футбол Экс-футболист «Манчестер Сити» Яя Туре завершил карьеру Агент бывшего полузащитника английского «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент принял решение завершить карьеру.

Происшествия В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".

Космос Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Сергей Доренко умер от разрыва аорты Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".