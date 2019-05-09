Футбол
Анжи — Арсенал (Тула) 0:1 (1-й тайм)Тульские Известия 03:49
Чемпионат России
Стадион «Анжи Арена»
|16′
Лука Джорджевич
Огнен Ожегович
|34′
Зелимхан Бакаев
Анжи
Расстановка 5‑3‑2
22
Дюпин
18
Ахъядов
3
Удалый
28
Калошин
4
Белов
50
Чистяков
99
Закиров
29
Ондуа
8
Гайдаров
9
Понсе
19
Долгов
1
Нигматулин
14
Хагуш
6
Беляев
8
Григалава
21
Альварес
23
Горбатенко
11
Ткачев
70
Костадинов
78
Бакаев
45
Ожегович
10
Кангва
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
Сегодня на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске пройдет матч между тульским футбольным клубом «Арсенал» и махачкалинским клубом «Анжи».
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«Анжи» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.40) и ставки на матч чемпионата России 10 мая 2019 года
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