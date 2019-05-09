Футбол

Анжи — Арсенал (Тула) 0:1 (1-й тайм)Тульские Известия 03:49

Анжи — Арсенал (Тула)
0 – 1
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Анжи Арена»
16′
Лука Джорджевич
Огнен Ожегович
34′
Зелимхан Бакаев
Сегодня на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске пройдет матч между тульским футбольным клубом «Арсенал» и махачкалинским клубом «Анжи».
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