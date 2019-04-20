Магомед Адиев: «„Анжи“ готовится с хорошим настроением к любому матчу»Sportbox.RU 11:34

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о подготовке к матчу 24-го тура РПЛ против «Ахмата».

Магомед Адиев: «„Анжи“ готовится с хорошим настроением к любому матчу»

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