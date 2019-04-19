Футбол

Анжи — Ахмат 0:1Soccer.ru 14:22

Анжи — Ахмат
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
Владислав Кулик
49′
65′
Беким Балай
Бернард Бериша
Павел Долгов
67′
Адлан Кацаев
Павел Долгов
67′
77′
Олег Иванов
Шахбан Гайдаров
Иван Иванченко
79′
Андрес Понсе
Иван Маркелов
79′
81′
Раванелли
Дамиан Шиманский
84′
Андрей Семенов
«Ахмат» обыграл «Анжи» в матче 24-го тура чемпионата России. «Ахмат» (33 очка) занимает седьмое место в турнирной таблице, «Анжи» (19 очков) - предпоследний.
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