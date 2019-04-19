Футбол
Анжи — Ахмат 0:1Soccer.ru 14:22
Владислав Кулик
|49′
|65′
Беким Балай
Бернард Бериша
Павел Долгов
|67′
Адлан Кацаев
Павел Долгов
|67′
|77′
Олег Иванов
Шахбан Гайдаров
Иван Иванченко
|79′
Андрес Понсе
Иван Маркелов
|79′
|81′
Раванелли
Дамиан Шиманский
|84′
Андрей Семенов
Анжи
Расстановка 3‑5‑2
22
Дюпин
30
Гапон
28
Калошин
3
Удалый
17
Иванченко
13
Гиголаев
99
Закиров
19
Долгов
5
Кулик
18
Ахъядов
6
Маркелов
16
Городов
13
Мохаммади
20
Нижич
3
Плиев
15
Семенов
19
Иванов
8
Шиманский
21
Роши
11
Силва
23
Швец
77
Бериша
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
«Ахмат» обыграл «Анжи» в матче 24-го тура чемпионата России. «Ахмат» (33 очка) занимает седьмое место в турнирной таблице, «Анжи» (19 очков) - предпоследний.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 22:33, Ашберн
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:10
Космос
«Розовая Луна» появится на небе в пятницу
В пятницу жителей Земли ждет удивительное явление — небо осветит «Розовая Луна».
Обновлено в 07:37
Технологии
В России запустился счетчик последних дней свободного интернета
Свой проект авторы подкрепляют вымышленным письмом из будущего, в котором некий человек описывает жизнь без возможности свободной коммуникации между людьми.
Обновлено в 21:29
Авто
В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД
Обновлено в 16:30
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Религия
21 апреля православные отпразднуют Вербное Воскресенье
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Певица Адель рассталась с мужем
Британская певица Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом 19 апреля сообщает The Associated Press.
Обновлено в 21:35
Политика
Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения
Органы прокуратуры США рекомендуют суду в Вашингтоне приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
Обновлено в 21:38
Общество
Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году
В ведомстве напомнили, что 30 апреля и 8 мая продолжительность рабочих дней сокращается на один час, так как они являются предпраздничными.
Обновлено в 20:13
Наука
Медики раскрыли главную причину старения
Обновлено вчера в 21:38
Шоу-бизнес
Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями
Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Его супруга — 22-летняя модель Тина Кунаки родила дочку, сообщает издание People.
Обновлено в 18:59
Общество
СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл
Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
Обновлено в 19:35
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Гаджеты
Meizu тоже может выпустить смартфон с выезжающим модулем камеры
Пока нельзя утверждать, что Meizu прибегнет именно к такой конструкции, но компания получила соответствующий патент, так что это вполне возможно.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Суд отправил под домашний арест основного акционера банка «Югра»
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Алексея Хотина, крупного акционера банка «Югра», лишенного лицензии два года назад.
Обновлено в 11:50
Происшествия
О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении
Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Общество
Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено в 20:48
Политика
В Сети обсудили дебаты Порошенко и Зеленского
Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей.
Обновлено в 21:10
Авто
УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер»
Ульяновский автомобильный завод начал продажи модели УАЗ 31519 «Хантер» в версии «Экспедиция».
Обновлено в 17:20
Хоккей
Медведев не верил, что «Авангард» пройдет так далеко
Игрок проигравшего клуба рассказал, что не верил в том, что его "Авангард" сможет пройти так далеко в Кубке Гагарина.
Обновлено в 20:32
Общество
Ученые признали нехватку 23 млн женщин в мире
В мире не хватает 23 млн женщин.
Обновлено в 17:00
Общество
108-летняя американка рассказала о ритуале с вином
Обновлено в 21:40
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57