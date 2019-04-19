Футбол

Рашид Рахимов: «В кавказском дерби фаворитов не бывает»Спорт-Экспресс 12:27

Анжи — Ахмат
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
Владислав Кулик
49′
65′
Беким Балай
Бернард Бериша
Павел Долгов
67′
Адлан Кацаев
Павел Долгов
67′
77′
Олег Иванов
Шахбан Гайдаров
Иван Иванченко
79′
Андрес Понсе
Иван Маркелов
79′
81′
Раванелли
Дамиан Шиманский
84′
Андрей Семенов
Надеюсь, что ребята правильно восприняли все, что им было сказано. В таких играх нет фаворитов, мы должны с уважением отнестись к сопернику и показать свои лучшие качества.
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