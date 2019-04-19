Анжи — Ахмат 0:1Soccer.ru вчера в 14:22

«Ахмат» обыграл «Анжи» в матче 24-го тура чемпионата России. «Ахмат» (33 очка) занимает седьмое место в турнирной таблице, «Анжи» (19 очков) - предпоследний.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая.

Политика Посол ответил Лукашенко на слова о стоимости БелАЭС Спецпредставитель президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол в Минске Михаил Бабич прокомментировал слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что стоимость строительства Белорусской АЭС может составить около $7 млрд вместо предусмотренных соглашением $10 млрд.

Происшествия В Казахстане в ДТП с пассажирским автобусом погибли 11 человек 11 человек погибли, еще 29 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области Казахстана.

Единоборства Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.

Общество Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.

Происшествия В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Kia произошло в Воронеже.

Авто Новый Suzuki Vitara Brezza бьет рекорды продаж Лидером продаж в сегменте кроссоверов и внедорожников стал Suzuki Vitara Brezza, основным рынком которого является Индия.

Политика Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».

Экономика Tesla сообщила о планах сократить состав совета директоров Компания Tesla в течение двух лет планирует сократить состав совета директоров с 11 человек до семи. Об этом говорится в сообщении компании.

Общество Бельгиец установил мировой рекорд по непрерывной жарке картофеля Бельгиец Люк Дризен установил мировой рекорд по непрерывной жарке "фрит", гарнира более известного как картофель фри или "французская картошка", сообщила телерадиокомпания RTL.

Политика В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.

Происшествия Степной пожар на 7 га потушили возле Домны Пожарные утром 20 апреля потушили степной пожар на пощади 7 гектаров возле села Домна Читинского района.

Политика Трамп заявил о фабрикации доклада Мюллера демократами Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter о том, что ряд высказываний касательно главы государства Мюллера сфабрикован демократами.

Происшествия В результате природных пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек Президент Владимир Путин поручил усилить группировку для борьбы с огнём.

Наука ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.

Происшествия В Самарской области при пожаре в частном доме погибли два человека Два человека погибли при пожаре в частном доме в селе Пестравка Самарской области, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

Наука Таинственное существо обнаружено в Индийском океане В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.

Кино Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители» Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.

Политика Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов на Украину Правительство России запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.

Происшествия Взрыв прогремел в Кабуле у министерства связи В Кабуле около 11:30 в субботу прогремел взрыв вблизи министерства коммуникаций и информационных технологий.

Футбол «Манчестер Юнайтед» решил продать Лукаку По данным The Telegraph, "красные дьяволы" решили провести чистку состава грядущим летом.

Общество Бизнесмен Олег Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде. Об этом в субботу сообщает журнал Forbes.

Хоккей «Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.

Шоу-бизнес Певица Адель рассталась с мужем через два года после свадьбы Напомним, об отношениях пары стало известно в 2011 году. А уже через полгода Адель забеременела.