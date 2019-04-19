Футбол
Анжи — Ахмат 0:0 (Перерыв)Спорт-Экспресс 12:27
Анжи
Расстановка 3‑5‑2
22
Дюпин
30
Гапон
28
Калошин
3
Удалый
8
Гайдаров
13
Гиголаев
99
Закиров
10
Кацаев
5
Кулик
18
Ахъядов
9
Понсе
16
Городов
13
Мохаммади
20
Нижич
3
Плиев
15
Семенов
19
Иванов
14
Раванелли
21
Роши
11
Силва
23
Швец
18
Балай
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
Надеюсь, что ребята правильно восприняли все, что им было сказано. В таких играх нет фаворитов, мы должны с уважением отнестись к сопернику и показать свои лучшие качества.
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