Футбол

Анжи — Ахмат 0:0 (Перерыв)Спорт-Экспресс 12:27

Анжи — Ахмат
0 – 0
Перерыв
Чемпионат России
Стадион «Анжи Арена»
Анжи
Расстановка 3‑5‑2
22
Дюпин
  
30
Гапон
  
28
Калошин
  
3
Удалый
  
8
Гайдаров
  
13
Гиголаев
  
99
Закиров
  
10
Кацаев
  
5
Кулик
  
18
Ахъядов
  
9
Понсе
  
16
Городов
  
13
Мохаммади
  
20
Нижич
  
3
Плиев
  
15
Семенов
  
19
Иванов
  
14
Раванелли
  
21
Роши
  
11
Силва
  
23
Швец
  
18
Балай
  
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
Надеюсь, что ребята правильно восприняли все, что им было сказано. В таких играх нет фаворитов, мы должны с уважением отнестись к сопернику и показать свои лучшие качества.
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