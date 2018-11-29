Футбол

Анюков выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Копенгагеном»
РИА Новости
11:39

Защитник петербургского "Зенита" Александр Анюков сыграет с первых минут в матче Лиги Европы с датским "Копенгагеном", сообщается на сайте УЕФА. Встреча пятого тура группы C состоится в четверг в Санкт-Петербурге.
РИА Новости11:39
с чего всё началось
С первых минут на поле стадиона «Санкт-Петербург» в составе хозяев поля выйдут
 Андрей Лунёв, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Александр Анюков, Далер Кузяев, Эрнани, Леандро Паредес, Александр Ерохин, Роберт Мак, Себастьян Дриусси и Артём Дзюба.
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Александр Анюков
Российский футболист
Российский футболист, защитник, капитан клуба «Зенит». Заслуженный мастер спорта России. Четырёхкратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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