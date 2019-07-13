Пресс-служба "Зенита" сообщает, что защитник Александр Анюков возобновил игровую карьеру. Недавно отмечалось, что футболист вошел в тренерский штаб петербургского клуба.

Анюков возобновил карьеру и перешел в «Крылья Советов»

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