Футбол

Анюков возобновил карьеру и перешел в «Крылья Советов»Soccer.ru 04:08

Пресс-служба "Зенита" сообщает, что защитник Александр Анюков возобновил игровую карьеру. Недавно отмечалось, что футболист вошел в тренерский штаб петербургского клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Виталий Шашков – об Анюкове: «У нас много молодежи в составе. Им нужны взрослые дядьки»

Спорт-Экспресс05:05

Самое насыщенное лето Анюкова: закончил и возобновил карьеру, помогал Семаку, вернулся в «Крылья»

Sport24.ru05:50

«Крылья Советов» объявили о переходе Анюкова

Советский спорт04:34

Анюков перешёл в «Крылья Советов»

Sport.ru04:28

Анюков возобновил карьеру и будет выступать за «Крылья Советов»

Чемпионат04:27

Анюков возобновил карьеру и вернулся в «Крылья Советов»

Матч ТВ04:06

Анюков снова в «Крыльях». В Самаре не забыли его уход и иногда освистывали

Sports.ru07:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Экономика

Минтруд повысит прожиточный минимум на 4,1%

11 июля 2019 года Министерство труда и социальной защиты РФ по итогам II квартала повысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 4,1%. Соответствующий проект приказа опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов.
Обновлено вчера в 01:28
Общество

Три знака Зодиака, которые смогут отравить жизнь любому

Астрологи назвали три самых «ядовитых» знака Зодиака, которые смогут отравить жизнь любому человеку.
Обновлено в 01:50
Футбол

Зидан покинул сборы «Реала» из-за смерти брата

Стала известна причина, по которой главный тренер "Реала" Зинедин Зидан покинул сборы клуба.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва

Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета.
Обновлено в 10:46
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Футбол

Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что получил предварительный отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:34
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков

Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера.
Обновлено в 06:57
Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Футбол

«Урал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли «Уфу» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:37
Общество

В Египте уникальную «ломаную» пирамиду открыли для туристов

Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:50
Здоровье

В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом

Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
Обновлено в 10:00
Политика

Зеленский поручил обустроить границу с Крымом до декабря

Как рассказал глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, задача украинских властей - сделать так, что крымчане чувствовали, что "Европа начинается с Херсонщины", а для этого нужно обустроить пункты пропуска.
Обновлено в 11:02
Политика

Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400

Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 21:30
Политика

Экс-глава «Правого сектора» одобрил обстрел канала «112 Украина»

Бывший лидер националистической организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) и ныне депутат Верховной рады Дмитрий Ярош поддержал обстрел из гранатомета здания телеканала «112 Украина» в центре Киева.
Обновлено в 08:41
Общество

В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось

Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
Происшествия

В Дзержинске потушили пожар на территории завода

Сообщение о пожаре в отдельно стоящем ангаре на территории недействующего завода химического оборудования "Заря" на улице Лермонтова, 20 в Дзержинске поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в субботу в 11.10, горела макулатура внутри металлического ангара.
Обновлено в 10:38
Политика

Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Общество

Шторм «Барри» в штате Луизиана достиг силы урагана

Обновлено в 12:05
Армия и оружие

Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Теннис

Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Общество

Горожане заметили военные самолеты в небе над Петербургом

Сегодня днем жителей Петербурга испугали пролетевшие в небе военные самолеты и вертолеты. Фотографии и видео появились в социальных сетях.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый в краже 13 млн рублей

Обновлено в 11:00
Происшествия

Задержание ингушской активистки вызвало разочарование в Калиматове

12 июля силовики вывезли ингушскую активистку Зарифу Саутиеву в Нальчик, ей грозит арест по уголовному делу о применении насилия к полицейским на митинге в Магасе, сообщил ее адвокат.
Обновлено в 09:10
Политика

Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Происшествия

В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих

В результате ДТП четверо дорожных рабочих погибли, одного госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.
Обновлено в 11:25
Футбол

Михайлович заявил, что у него обнаружили лейкемию

Специалист отметил, что у него была обнаружена лейкемия.
Обновлено в 11:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Анюков
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта России. Пятикратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное