Футбол
Анюков возобновил карьеру и перешел в «Крылья Советов»Soccer.ru 04:08
Пресс-служба "Зенита" сообщает, что защитник Александр Анюков возобновил игровую карьеру. Недавно отмечалось, что футболист вошел в тренерский штаб петербургского клуба.
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Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Экономика
Минтруд повысит прожиточный минимум на 4,1%
11 июля 2019 года Министерство труда и социальной защиты РФ по итогам II квартала повысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 4,1%. Соответствующий проект приказа опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов.
Обновлено вчера в 01:28
Общество
Три знака Зодиака, которые смогут отравить жизнь любому
Астрологи назвали три самых «ядовитых» знака Зодиака, которые смогут отравить жизнь любому человеку.
Обновлено в 01:50
Футбол
Зидан покинул сборы «Реала» из-за смерти брата
Стала известна причина, по которой главный тренер "Реала" Зинедин Зидан покинул сборы клуба.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва
Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета.
Обновлено в 10:46
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Футбол
Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что получил предварительный отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:34
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Транспорт
Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков
Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Футбол
«Урал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли «Уфу» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:37
Общество
В Египте уникальную «ломаную» пирамиду открыли для туристов
Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:50
Здоровье
В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом
Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
Обновлено в 10:00
Политика
Зеленский поручил обустроить границу с Крымом до декабря
Как рассказал глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, задача украинских властей - сделать так, что крымчане чувствовали, что "Европа начинается с Херсонщины", а для этого нужно обустроить пункты пропуска.
Обновлено в 11:02
Политика
Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400
Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Экс-глава «Правого сектора» одобрил обстрел канала «112 Украина»
Бывший лидер националистической организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) и ныне депутат Верховной рады Дмитрий Ярош поддержал обстрел из гранатомета здания телеканала «112 Украина» в центре Киева.
Обновлено в 08:41
Общество
В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола
Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В Дзержинске потушили пожар на территории завода
Сообщение о пожаре в отдельно стоящем ангаре на территории недействующего завода химического оборудования "Заря" на улице Лермонтова, 20 в Дзержинске поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в субботу в 11.10, горела макулатура внутри металлического ангара.
Обновлено в 10:38
Политика
Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Общество
Шторм «Барри» в штате Луизиана достиг силы урагана
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Общество
Горожане заметили военные самолеты в небе над Петербургом
Сегодня днем жителей Петербурга испугали пролетевшие в небе военные самолеты и вертолеты. Фотографии и видео появились в социальных сетях.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Задержание ингушской активистки вызвало разочарование в Калиматове
12 июля силовики вывезли ингушскую активистку Зарифу Саутиеву в Нальчик, ей грозит арест по уголовному делу о применении насилия к полицейским на митинге в Магасе, сообщил ее адвокат.
Обновлено в 09:10
Политика
Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Происшествия
В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих
В результате ДТП четверо дорожных рабочих погибли, одного госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.
Обновлено в 11:25
Футбол
Михайлович заявил, что у него обнаружили лейкемию
Специалист отметил, что у него была обнаружена лейкемия.
Обновлено в 11:11