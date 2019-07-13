Ранее сообщалось о том, что Анюков завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб «Зенита». Анюков уже выступал за «Крылья Советов». С 2000 по 2005 год провел 71 игру за основной состав самарской команды, забил 3 мяча.

Анюков возобновил карьеру и перешел в «Крылья Советов»

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