Футбол

Анюков возобновил карьеру и перешел в «Крылья Советов»Sport24.ru 04:05

Ранее сообщалось о том, что Анюков завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб «Зенита». Анюков уже выступал за «Крылья Советов». С 2000 по 2005 год провел 71 игру за основной состав самарской команды, забил 3 мяча.
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Виталий Шашков – об Анюкове: «У нас много молодежи в составе. Им нужны взрослые дядьки»

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Российский футболист
Российский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта России. Пятикратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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