Футбол

Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»ТАСС 04:30

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков в беседе с ТАСС уточнил, что 36-летний футболист перешел в самарский клуб на правах аренды на один сезон. В конце июня "Зенит" объявил, что Анюков вошел в тренерский штаб наставника команды Сергея Семака.
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Александр Анюков
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта России. Пятикратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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