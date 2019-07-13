Футбол
Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»ТАСС 04:30
Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков в беседе с ТАСС уточнил, что 36-летний футболист перешел в самарский клуб на правах аренды на один сезон. В конце июня "Зенит" объявил, что Анюков вошел в тренерский штаб наставника команды Сергея Семака.
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