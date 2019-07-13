Александр Анюков возобновил карьеру футболиста, защитник вернется в самарские "Крылья Советов". Об этом сообщает пресс-служба петербургского "Зенита". В конце июня "Зенит" объявил, что Анюков вошел в тренерский штаб наставника команды Сергея Семака.

Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»

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