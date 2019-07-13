Футбол

Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»ТАСС 04:13

Александр Анюков возобновил карьеру футболиста, защитник вернется в самарские "Крылья Советов". Об этом сообщает пресс-служба петербургского "Зенита". В конце июня "Зенит" объявил, что Анюков вошел в тренерский штаб наставника команды Сергея Семака.
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Гендиректор «Крыльев Советов»: «Анюков арендован на один год»

Sport24.ru04:35

Анюков перешёл в «Крылья Советов»

Sport.ru04:28

Анюков возобновил карьеру и перешел в «Крылья Советов»

Спорт-Экспресс04:02

Анюков возобновил карьеру и вернулся в «Крылья Советов»

Матч ТВ04:06

Анюков возобновил карьеру и вернулся в «Крылья Советов»

Sportbox.RU04:06

Анюков возобновил карьеру и перешел в «Крылья»

Sports.ru04:05

Анюков возобновил карьеру и будет выступать за «Крылья Советов»

Чемпионат04:27
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:44, Вашингтон
Авто

Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером

Обновлено в 00:11
Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Экономика

СМИ: Budweiser отказался от IPO в Гонконге на $9,8 млрд

Производитель пива Budweiser Brewing Company APAC, лидирующий по объемам продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отказался от планов проведения первичного публичного размещения акций (IPO) на Гонконгской фондовой бирже на сумму $9,8 млрд.
Обновлено в 02:16
Происшествия

В Санкт-Петербурге нашли тело оператора местного телеканала

Обстоятельства происшествия устанавливаются Телеоператор Петр Миков найден мертвым в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Самолет Belavia выкатился за пределы ВПП в Киеве

Обновлено в 03:50
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Политика

Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине

Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Гаджеты

В России поступил в продажу фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4

Обновлено в 04:34
Происшествия

Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров

Дым от лесных пожаров накрыл Красноярск, сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.
Обновлено в 03:47
Общество

В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) очистили около 70% назначенного участка от завалов в Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Число погибших при атаке на отель в Сомали возросло до 13

По меньшей мере тринадцать человек стали жертвами теракта, совершенного представителями запрещенной в РФ террористической группировки "Аш-Шабаб" в отеле сомалийского города Кисмайо.
Обновлено в 03:46
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Происшествия

При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что десять человек, в том числе шестеро детей, погибли при опрокидывании машины в реку в Туве.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия

В Якутии мужчина убил сотрудника Росгвардии и покончил с собой

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Обновлено вчера в 12:58
Здоровье

Сомнолог рассказал о норме по количеству часов сна

Врач-сомнолог Александр Пальман заявил, что у каждого человека своя норма по количеству часов сна. Об этом в субботу, 13 июля, пишет RT.
Обновлено в 03:22
Политика

Госдеп США отказался поддержать предложения Зеленского по Донбассу

США не поддержали предложение Зеленского по расширению формата переговоров по урегулированию гражданского конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 12:51
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

Почти 30 детей отравились в лагере в Приморье

В оздоровительном детском лагере «Юнга» в пригороде Владивостока отравились 28 детей.
Обновлено в 04:21
Экономика

Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду

В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено в 04:27
Энергетика

Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.
Обновлено вчера в 10:35
Армия и оружие

Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено вчера в 15:07
Происшествия

Замглавы Пенсионного фонда России арестовали

Суд отправил под арест замглавы Пенсионного фонда России. Алексея Иванова обвиняют в получении взятки в 4 миллиона 400 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 07:30
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за «нестандартные» дорожные знаки

Мосгорсуд подтвердил законность установки уменьшенных в размере дорожных знаков на улицах - такое решение суд принял по спору Центра организации дорожного движения с Госавтоинспекцией.
Обновлено в 04:14
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:25
Здоровье

Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца

Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено 11 июля в 06:24
Здоровье

В Кировскую область доставили автомобили для транспортировки пожилых и маломобильных граждан

Обновлено вчера в 16:10
Футбол

«Шанхай Шеньхуа» готов предложить «Спартаку» 20 млн евро за Фернандо

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Транспорт

В московском метро закрыли девять станций

С 13 по 20 июля закрыт участок Сокольнической (красной) линии между станциями «Университет» и «Коммунарка».
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Малахова назвали врагом Украины

Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных украинского портала «Миротворец».
Обновлено в 04:08
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Александр Анюков
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта России. Пятикратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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